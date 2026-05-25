Santos Bravos cantaron ‘Cariñito’ en su concierto en Lima y Alejandro Aramburú interpretó tema de Pedro Suárez Vértiz

La agrupación Santos Bravos interpretó su éxito ‘Cariñito’ mientras Alejandro Aramburú rindió homenaje a Pedro Suárez Vértiz en un emotivo concierto en Lima.

El domingo 24 de mayo, la boyband Santos Bravos ofreció su primer concierto en Lima, logrando un lleno total en el Duomo Costa 21. Desde temprano, miles de seguidores se acercaron al recinto para asegurarse un lugar cerca del escenario y vivir de cerca uno de los shows más esperados de la temporada.

La expectativa fue creciendo en los días previos tras la presencia del grupo en programas de televisión, radio y servicios de streaming, lo que disparó aún más el entusiasmo de su base de fanáticos.

La noche comenzó con una atmósfera especial. Los integrantes de Santos Bravos, formados por jóvenes de distintas nacionalidades, no ocultaron su emoción por presentarse ante el público peruano.

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Los Santos Bravos interpretaron 'Cariñito' en su concierto en Lima, un evento que también vio a Alejandro Aramburú rendir homenaje a Pedro Suárez Vértiz.

Entre agradecimientos y saludos, no dudaron en expresar la felicidad que sentían por la calidez recibida en su llegada a Perú. El grupo, cuyos seguidores se hacen llamar DUAL, se mostró especialmente conectado con los asistentes, quienes respondieron con gritos, pancartas y cánticos.

Uno de los momentos más esperados y emotivos surgió cuando Santos Bravos decidió rendir homenaje a la música local. Eligieron interpretar “Cariñito”, tema emblemático de la cumbia peruana, compuesto por Ángel Aníbal Rosado y popularizado por Los Hijos del Sol. Apenas sonaron los primeros acordes, el público reconoció la canción y la cantó a todo pulmón, generando un ambiente de euforia y nostalgia.

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Así sonó el himno 'Cariñito' durante la presentación en vivo de Santos Bravos. La banda le puso su propio estilo a la canción, haciendo vibrar a todo el recinto | TikTok

Luego, el concierto reservó un espacio para que cada integrante pudiera interpretar un tema en solitario. El peruano Alejandro Aramburú eligió “Me estoy enamorando”, de Pedro Suárez Vértiz. Esta decisión fue recibida con ovaciones y aplausos.

El público acompañó la interpretación con emoción, recordando el legado del cantautor fallecido y manifestando su orgullo por la representación nacional en una agrupación internacional. Alejandro, visiblemente conmovido, agradeció la oportunidad de homenajear a uno de los artistas más queridos del país.

El peruano integrante de la banda de HYBE se lució en nuestro país con un tema icónico del rock nacional | TikTok

A lo largo de la noche, Santos Bravos combinó sus éxitos con otros momentos de intimidad y cercanía con sus seguidores. Los fanáticos, identificados como DUAL, no dejaron de mostrar su alegría y apoyo, ondeando banderas y coreografiando bailes. La interacción entre los artistas y el público fue constante, reforzando el vínculo que el grupo ha construido con su audiencia latinoamericana.

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Integrantes de Zaca TV subieron al escenario para bailar con Santos Bravos

El concierto no solo fue especial por la música. En uno de los pasajes más vibrantes, los integrantes de Zaca TV, canal digital reconocido por sus contenidos juveniles, sorprendieron al público al aparecer como invitados en el escenario.

El grupo, liderado por Giacomo Benavides y Doménico Benavides, llegó acompañado por las conductoras Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado. Su aparición fue rápidamente detectada por los asistentes, que celebraron la presencia de los creadores de contenido y no dudaron en pedirles fotos y videos durante el evento.

Zaca TV y Santos Bravos juntos en Lima: así fue el encuentro que emocionó a los fans. Captura: @giameier.

La interacción entre Santos Bravos y el equipo de Zaca TV alcanzó su punto máximo cuando juntos compartieron la coreografía de “Velocidade”, uno de los temas de la banda que ha logrado viralidad en las redes sociales. El público respondió con entusiasmo, grabando el momento y compartiéndolo en distintas plataformas.

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El debut de Santos Bravos en Lima dejó en claro la conexión única entre la banda y su público, así como la capacidad de integrar a referentes de la cultura digital local en un espectáculo pensado para el disfrute colectivo.

La noche se consolidó como una de las experiencias más intensas y celebradas por la comunidad juvenil, marcada por la música, los homenajes y la participación de figuras influyentes del entretenimiento.