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Universitario se contactó con Rodrigo Ureña para tentar su regreso en el Torneo Clausura: ¿Qué respondió el ‘Pitbull’?

El periodista Gustavo Peralta contó detalles de la comunicación entre la directiva de la ‘U’ y el volante chileno, que milita en Millonarios dirigido por Fabián Bustos

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Detalles del acercamiento de Rodrigo Ureña a Universitario de Deportes. YouTube

El reciente empate de Universitario de Deportes en su visita a CD Moquegua ha generado dudas y cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo del cuadro ‘crema’. El arribo reciente de Héctor Cúper al banquillo no ha logrado disipar las preocupaciones por el funcionamiento del equipo, y la brecha respecto al líder evidencia la necesidad de ajustes. En este contexto, la directiva ya analiza posibles refuerzos para la segunda parte del año, en busca de un salto de calidad que los acerque a la disputa por el título nacional.

La información revelada por el periodista Gustavo Peralta apunta a que la dirigencia de la ‘U’ tomó la iniciativa y se contactó con Rodrigo Ureña —actualmente en Millonarios— para tantear su regreso.

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El ‘Pitbull’, quien dejó una huella positiva en su paso anterior por el club, es visto como una pieza que podría aportar jerarquía, experiencia y un perfil que hoy no abunda en el plantel. La ausencia de un mediocampista de sus características ha obligado a alternar en esa zona a Jesús Castillo, Jorge Murrugarra y Horacio Calcaterra, sin lograr la solidez esperada.

Según la versión del comunicador en el programa de YouTube, Modo Fútbol, la respuesta de Ureña a la consulta de Universitario fue favorable. El mediocampista manifestó su aprecio por la institución y su disposición a escuchar ofertas: “Siempre está dispuesto a escuchar a Universitario porque es un club que él quiere, valora y más cuando se le necesita”, aseguró.

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Universitario se contactó con Rodrigo Ureña para tentar su regreso en el Torneo Clausura: ¿Qué respondió el ‘Pitbull’?
Universitario se contactó con Rodrigo Ureña para tentar su regreso en el Torneo Clausura: ¿Qué respondió el ‘Pitbull’?

¿Rodrigo Ureña puede volver a Universitario?

La operación enfrenta una barrera considerable: Rodrigo Ureña mantiene contrato vigente con Millonarios, en el que se ha consolidado como titular bajo el mando de Fabián Bustos.

El propio Peralta detalló que existe una cláusula de salida, aunque menos onerosa que la que tenía en Universitario, pero aclaró que de momento “no hay ninguna negociación en curso ni se ha activado la cláusula”. Añadió que el club colombiano, que adquirió recientemente al jugador, lo considera “muy bien valorado”, tanto por el entrenador como por la directiva, lo que complica cualquier intento de transferirlo en el corto plazo.

La información disponible señala que la dirigencia de Universitario comunicó a Ureña su interés y la necesidad de sumar futbolistas de peso que conozcan el club y aporten liderazgo. El propio mediocampista, si bien mostró apertura, dejó claro que su situación contractual representa un escollo: “Él tiene contrato con Millonarios, una cláusula de salida menos a la que tenía en Universitario, pero no quedó en nada más”, explicó Peralta, quien también recalcó que la directiva ‘merengue’ analiza alternativas en esa posición.

El exfutbolista resaltó la trascendencia del 'Pitbull', de quien lamentó su salida de la 'U'. (Video: L1 MAX / Hablemos de MAX)

A día de hoy, no se ha iniciado ninguna negociación formal ni se ha puesto en marcha la cláusula de rescisión. El periodista fue enfático: “No quiero vender ‘humo’ diciendo que va a volver porque no hay negociación y siento que Cúper puede fijarse en otro. Todo va a depender de la ‘U’”.

Rodrigo Ureña rompió su relación con Universitario por Álvaro Barco

Un factor fundamental para entender la situación actual es el vínculo previo entre Rodrigo Ureña y Universitario. El volante chileno mantuvo diferencias con la directiva anterior, sobre todo por la presencia de Álvaro Barco. Según reveló Gustavo Peralta, “preguntas un poco a la interna y hay gente que ha conversado con Rodrigo Ureña al respecto y él mismo, según lo que me señalan, dice que no, con Álvaro Barco no hay forma”.

El periodista precisó que la relación se quebró por el manejo de una renovación fallida: “Él siente que con Álvaro Barco se rompió la relación por el manejo de esa negociación que nunca se dio como tal tampoco. Hubo unas conversaciones y Ureña siente que Barco no lo quería; Barco cree que fue una negociación que no se dio por las exigencias de Ureña, son posiciones distintas”.

Rodrigo Ureña fue parte importante del reciente tricampeonato nacional de Universitario. - créditos: Universitario
Rodrigo Ureña fue parte importante del reciente tricampeonato nacional de Universitario. - créditos: Universitario

La salida de Barco de la dirigencia abrió una ventana para el regreso del volante. No obstante, Peralta advirtió que, aun sin Barco, Ureña no tenía como prioridad volver: “Es más, creo que sin Barco, Ureña tampoco tendría como objetivo volver, ya está en otra cosa”. La evolución de su carrera en Colombia y su buena consideración dentro de Millonarios juegan un papel relevante en sus decisiones profesionales.

Este escenario marca un cambio respecto al pasado reciente, pues ahora el club puede tantear la posibilidad de su regreso sin el obstáculo de la mala relación con Barco. Sin embargo, la concreción de la operación dependerá de negociaciones institucionales y económicas que hasta el momento no han comenzado.

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