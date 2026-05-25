PNP desactiva explosivo dirigido a un extorsionador preso en el penal Castro Castro de San Juan de Lurigancho

PNP desactiva explosivo que dejaron frente al penal Castro Castro en San Juan de Lurigancho. Latina

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional tuvieron que desactivar una granada de guerra dejada frente al penal Miguel Castro Castro y que estaba dirigida contra uno de los internos del centro penitenciario, un presunto extorsionador identificado como José Carlos Rodríguez Fernández, alias “Chom”.

Junto al artefacto explosivo, la PNP encontró una carta firmada por la organizacióin criminal conocida como ‘La Federación’, que busca hacerse con el control de las extorsiones a las empresas de transporte. Según el texto, ‘Chom’ sería en la actualidad el presunto autor de ataques y cobros extorsivos contra empresas de transporte y comerciantes de Lima Sur.

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Rodríguez Fernández fue presentado por la policía, según el reporte televisivo citado por Latina, como un delincuente de alta peligrosidad, al punto de ser comparado con “El Monstruo”. En el operativo de su captura, realizado a mediados de enero en Surco, los agentes encontraron armas, municiones y cartuchos de dinamita, Según Latina.

PNP desactiva explosivo que dejaron frente al penal Castro Castro en San Juan de Lurigancho. (Foto: Composición - Infobae)

Carta acusa al INPE de proteger a interno

En el manuscrito, los autores no solo exigieron el cese de las extorsiones, sino que detallaron desde qué sector del penal operarían. “José Carlos Rodríguez Fernández ‘Chom’, pabellón B, deja de extorsionar a las empresas de transporte, ya sabemos que tienes celular en el pabellón y en el INPE te protegen, por eso “vamos a volar” el penal, por tus abusos adentro y fuera. Atentamente: La Federación”, se lee en el mensaje.

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La PNP ya inició las investigaciones necesarias para dar con la identidad y ubicación del responsable por el atentado contra el centro penitenciario, aunque no se descarta que el hecho responda a una disputa entre bandas por el dominio de las extorsiones en la zona.

‘La Federación’ busca el control de extorsiones

En febrero de este año la PNP identificó que la organización criminal conocida como ‘La Federación’ se estaba enfrentando con otras bandas por el control del negocio de la extorsión en Lima luego del vacío dejado por la captura de ‘El Monstruo’ Erick Moreno Hernández.

La disputa por el cobro de cupos enfrenta a “La Federación” con los remanentes de “Los Titos” en Lima Norte y el Cercado de Lima, especialmente en el sector de Cárcamo. 24 Horas

Desde la Policía se identificó a “La Federación” como una facción integrada por ciudadanos venezolanos que centra su accionar en la confrontación con los remanentes de “Los Titos”. Un oficial explicó que el grupo surgió en el entorno del Cercado de Lima. “El diagnóstico situacional de estos irrecuperables, que se autodenominan la Federación, tienen sus orígenes en esta convivencia criminal en las inmediaciones del Cercado de Lima, referencialmente cerca a Cárcamo”, indicó.

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En esa misma línea, añadió que en ese punto confluyen “migrantes, tanto peruanos como extranjeros que no han hecho ninguna inversión en su vida”, quienes siguen “esta línea de acción extorsiva”. La disputa se intensificó tras la captura en el extranjero de Miguel Ángel Marín Morón, conocido como “Negro Marín”, sindicado como cabecilla de “Los Titos”. Pese a esa detención, los hijos del presunto líder y otros integrantes continuarían en actividad, según fuentes policiales.

Revoredo recordó que “la principal cepa criminal que operaba ahí, tal y cual usted le indica, eran los Titos, cuyo uno de sus integrantes fue capturado en el extranjero”. Después, con la llegada de extranjeros vinculados al Tren de Aragua, el escenario cambió. “También han querido penetrar o han penetrado este espacio criminal y se ha producido un enfrentamiento que ha dejado varias víctimas entre ambos bandos”, afirmó.

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