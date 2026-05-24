La sorprendente decisión de Coudet y el plantel de River Plate tras la derrota frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura

En silencio: así se fue Chacho Coudet y el plantel de River tras perder la final.

River Plate perdió 3-2 frente a Belgrano y no pudo consagrarse en la final del Torneo Apertura. El Millonario, que estuvo arriba en el marcador en dos ocasiones, no logró sostener la ventaja en un partido cargado de polémicas. Tras el duelo, Eduardo Coudet y el plantel tomaron la decisión de no ofrecer declaraciones.

La final en el estadio Mario Alberto Kempes tuvo un desenlace concentrado en los últimos minutos. Belgrano perdía 2-1 hasta los 39 del segundo tiempo, cuando Nicolás “Uvita” Fernández empató de penal, y a los 42 selló el 3-2 con una volea por el segundo palo.

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La polémica central se enmarca en un remate de Fernández que impactó en el brazo de Lautaro Rivero dentro del área, el árbitro Yael Falcón Pérez fue llamado por el VAR a cargo de Leandro Rey Hilfer, revisó la acción en el monitor y sancionó penal. El juez luego explicó la acción.

Fernández ejecutó cruzado y el arquero Santiago Beltrán se arrojó hacia el lado contrario para el 2-2. Tres minutos después, Franco Vázquez ganó una pelota por la izquierda, envió el centro y el delantero apareció por el segundo palo para empujar de volea y de zurda el gol del título.

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Coudet no ofreció declaraciones tras la derrota de River (REUTERS/Agustin Marcarian)

La secuencia final no se agotó ahí. Falcón Pérez agregó ocho minutos, Coudet vio la tarjeta roja por sus reclamos y River intentó reaccionar con los ingresos de Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Kendry Páez, aunque el arco de Thiago Cardozo no volvió a caer.

La última resistencia de Belgrano la encabezó Leonardo Morales, quien despejó una pelota sobre la línea en el tramo final. El mismo defensor había marcado antes el empate parcial con un cabezazo a los 25 minutos del primer tiempo.

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Después de la consagración del equipo cordobés, el entrenador fue hasta el círculo central para increpar al juez y no participó de la entrega de medallas al subcampeón. Según se observó en el intercambio, Falcón Pérez le dijo al entrenador: “Fue penal”. La explicación no calmó a Coudet, que siguió con el reclamo hasta que algunos jugadores de River, entre ellos Juan Fernando Quintero, lograron apartarlo después de varios minutos.

*El resumen del partido

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Según indicó el periodista Gustavo Yarroch, la ausencia de Coudet en la premiación respondió a la furia que le provocó la actuación del cuerpo arbitral. El entrenador había llegado a River tras la salida de Marcelo Gallardo poco antes del inicio del semestre y esta final era su primera oportunidad de conseguir un título con el club.

La secuencia dejó expuesto al técnico: no pudo completar el partido por la expulsión y tampoco apareció en el acto protocolar posterior a la derrota. Incluso, tampoco se realizó la conferencia de prensa habitual tras cada partido y ningún integrante del plantel se expresó públicamente. De hecho, cuando abandonaron el estadio, los protagonistas pasaron cerca de los periodistas que intentaron hacerles preguntas, pero se negaron.

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La agenda indica que el próximo compromiso para el elenco de Núñez será el miércoles 27 de mayo frente a Blooming por la Copa Sudamericana. El equipo de Coudet recibirá a su par de Bolivia desde las 21:30 en el estadio Monumental, frente a su gente.