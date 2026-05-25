Directivo de Los Chankas lanzó ‘misil’ contra Franco Navarro Jr por su cargo en Alianza Lima: “Estás ahí gracias a tu papá”

Directivo de Los Chankas lanzó ‘misil’ contra Franco Navarro Jr por su cargo en Alianza Lima.

La obtención del Torneo Apertura por parte de Alianza Lima representó un logro para el club ‘blanquiazul’ y consolidó su protagonismo en la presente temporada. El equipo selló su título tras imponerse por 3-0 ante Los Chankas en Matute, resultado que dejó al conjunto andahuaylino a un paso de la consagración, a falta de una jornada para el cierre del primer certamen del año.

Sin embargo, el desenlace del certamen abrió un nuevo frente de polémicas luego de que Franco Navarro Jr., gerente deportivo ‘íntimo’, ofreciera declaraciones sobre el significado de este éxito. Sus palabras provocaron la inmediata reacción de Zoe Ganoza, director deportivo de la entidad ‘guerrera’, quien se burló y lo cuestionó a través de una historia en su cuenta de Instagram.

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En el mensaje, Ganoza remarcó: “Jajajaja, si con el 10% de tu plantilla y logística te peleé el campeonato contra todo pronóstico”, y luego sentenció: “Espero que hagas lo mismo en mi posición, porque en selección no lograste nada y estás ahí gracias a tu papá. GESTIÓN DEPORTIVA”.

La escena se tornó aún más tensa por un incidente que trascendió tras el pitazo final en el estadio Alejandro Villanueva. Según relató el periodista Gustavo Peralta para el programa de YouTube, Modo Fútbol, Zoe Ganoza intentó acercarse a los Navarro (padre e hijo) con la intención de felicitarlos por el título obtenido, pero le negaron el saludo. Este episodio añadió una nueva arista al enfrentamiento verbal y dejó en evidencia la distancia que separa a las directivas de ambos clubes.

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La historia de Zoe Ganoza, director deportivo de Los Chankas, contra Franco Navarro Jr, gerente deportivo de Alianza Lima. - créditos: Instagram Zoe Ganoza

El intercambio de declaraciones no se limitó a los días posteriores al partido. La tensión entre ambas directivas ya se había manifestado en la previa al choque en Matute, cuando Ganoza alzó la voz por la ausencia de entradas disponibles para la hinchada visitante.

El reclamo de directivo de Los Chankas contra directiva de Alianza Lima

Previo al encuentro definitorio, Zoe Ganoza señaló que Alianza Lima no permitió el ingreso de seguidores de Los Chankas al estadio, una decisión que generó molestias en la delegación andahuaylina. “Saben que es un partido, más que todo una final. No nos dieron acceso a nuestra hinchada, no pusieron a la venta las entradas para la hinchada de visita ni nada. Ese es el tema que ellos están viviendo. Nosotros igual, cuando ellos tengan que ir a Andahuaylas, pasará lo mismo”, advirtió en diálogo con Jax Latin Media.

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Revive la contundente victoria de Alianza Lima por 3-0 frente a Los Chankas. Con goles de Jairo Vélez, una espectacular jugada individual de Kevin Serna y un cabezazo de Renzo Garcés, el equipo blanquiazul se coronó campeón del Torneo Apertura.

El reclamo del exdirigente de Cienciano se sustentó en la presencia de una base de aficionados de Los Chankas en Lima. “Saben que acá en Lima hay mucha hinchada de Los Chankas. Como vieron, el año pasado un partido en el Nacional llenaron casi oriente. Creo que por ahí los de Alianza se asustaron por el tema de que si accedían al equipo visitante lo iba a llenar y quizás hacer bulla. Por eso restringieron y no dieron nada de eso. Ellos ya se están jugando su partido antes de. Este fútbol todo da vueltas, ellos van a ir a Andahuaylas y vamos a ver qué pasa”, afirmó.

La decisión de Alianza Lima de restringir el acceso de hinchas visitantes fue uno de los puntos centrales del malestar expresado por el club de Apurímac. Además, Ganoza insistió en que su equipo llegó sin presiones ni obligaciones, a diferencia de los locales: “Nosotros llegamos humildemente, tranquilos, sencillos, sin presión a nada. Ellos son los que tienen presión más que nosotros y nosotros a salir a hacer lo que sabemos: jugar fútbol”.

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