Renato Rossini Jr. revela su atracción por Samahara Lobatón tras ser eliminado de La Granja VIP: “Las cosas como son”

Renato Rossini Jr. sonríe en una foto de estudio y aparece junto a Samahara Lobatón en una escena del programa La Granja VIP, donde reveló su atracción por ella.

La reciente eliminación de Renato Rossini Jr. de La Granja VIP reavivó el interés sobre su relación con Samahara Lobatón, luego de que ambos fueran captados descansando juntos en el reality.

En una entrevista posterior al programa, Rossini Jr. admitió de manera directa que siente atracción por la hija de Melissa Klug, aunque fue enfático al marcar límites sobre cualquier posibilidad de romance.

“Las cosas como son. Samahara me parece una chica atractiva, que me atrae, es cierto, porque entre gitanos no nos vamos a leer las manos, pero eso no significa que vayamos a tener algún tipo de relación ni nada por el estilo”, declaró el modelo durante una conversación con Ric la Torre.

Renato Rossini Jr. durante una entrevista donde reveló su atracción por Samahara Lobatón tras su salida de La Granja VIP.

El exparticipante, que ya había enfrentado la eliminación en una ocasión previa, insistió en que su vínculo con Lobatón se mantiene en el plano de la amistad. “Ahí queda. Tiene un vínculo con esta persona (Youna), pero hasta ahí nomás, ya. Listo”, sostuvo Rossini Jr., dejando en claro que no tiene intención de involucrarse más allá con su compañera de reality.

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A pesar de la cercanía que mostraron en el programa, Rossini Jr. expresó su deseo de que la situación con Youna, pareja de Samahara, pueda resolverse: “Espero que la molestia se le pase al barbero y puedan retomar su romance”, señaló, distanciándose de cualquier rumor sobre una posible relación sentimental.

Samahara Lobatón y la conversación con Renato Rossini Jr en ‘La Granja VIP’ que detonó el conflicto

Youna se distancia de Samahara tras la polémica

La reacción de Youna no tardó en hacerse pública. Luego de difundirse imágenes en las que su pareja aparece junto a Rossini Jr., el barbero expresó su incomodidad y anunció su decisión de poner fin a la relación con Samahara Lobatón.

“Yo no merezco ser burla. Lastimosamente, están haciendo que la gente se burle de mí, porque siempre la he estado apoyando y en todo eso hay un límite y no me gusta la manera en que me estoy sintiendo”, comentó Youna.

El joven manifestó que la situación superó su tolerancia y consideró que las acciones de Samahara dentro del reality no coincidían con sus expectativas sobre la relación.

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Youna confirmó que terminó su relación con Samahara Lobatón por el acercamiento de ella con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP. “No merezco ser burla”, dijo al explicar por qué decidió “dar un paso al costado”. TikTok.

En su mensaje, Youna fue explícito sobre su postura: “Es por eso que hoy quiero dar un paso al costado a cualquier tipo de relación de la que se me vincule con Samahara. Lastimosamente, ella no lo ve como yo lo veo porque está trabajando en ‘La Granja’, pero sus acciones no me gustan para nada. Ellos pueden decidir lo que quieran. Hay gente a la que le gusta la complicidad entre ellos, que quiere verlos besando”.

La situación generó comentarios en redes sociales y dentro del círculo de seguidores del reality, quienes observaron de cerca la dinámica entre los tres protagonistas. La decisión de Youna puso en pausa los planes de consolidar su vínculo con Samahara Lobatón, mientras que Rossini Jr. reiteró su posición de respeto hacia ambos e insistió en que no existe una relación sentimental fuera de la pantalla.

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La participación de Rossini Jr. en La Granja VIP concluyó con su salida, pero el impacto de su paso por el programa se mantiene en el foco de la conversación pública, sobre todo por la transparencia con la que abordó el tema ante las cámaras y en entrevistas posteriores.