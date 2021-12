María del Carmen Alva: Pleno del Congreso rechazó moción de censura con 86 votos

Esta mañana, el Pleno del Congreso debatió sobre la moción de censura contra María del Carmen Alva, la cual fue rechazada tras no conseguir los votos necesarios por parte de los parlamentarios.

Este pedido fue solicitado por el parlamentario de la bancada oficialista, Guillermo Bermejo, luego de conocerse que la presidenta del Poder Legislativo, habría pedido a diputados españoles declarar ilegítimo al Gobierno de Pedro Castillo.

Cabe mencionar que la moción presentada por el congresista de Perú Libre, fue rechazada con 83 votos, en contra, 20 a favor y16 abstenciones.

Tras esta votación, la presidenta del Congreso, se mostró agradecida por los parlamentarios que le dieron su respaldo.

¿CUÁL FUE EL SUSTENTO DE GUILLERMO BERMEJO FRENTE AL PLENO AL PEDIR LA CENSURA CONTRA ALVA?

Durante su exposición ante el Pleno del Congreso, Guillermo Bermejo aseguró, que la imagen de la presidenta del Congreso, en este tipo de actos y reuniones, es para hermanar con los diversos representantes de países que participan en estas cumbres.

“Este no es un ataque partidario o ideológico. Una cosa es la división de poderes, y otra es que un Poder se ponga por encima del otro, para intentar vacarlo e intentar desconocer la voluntad popular de un pueblo que ha puesto a Pedro Castillo como presidente”, aseveró.

CASO MARÍA DEL CARMEN ALVA

Recordemos que hace una semana, se dio a conocer a través del semanario Hildebrandt en sus trece, que la de diputada Noemí Villagrasa, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y secretaria de la Comisión de Asuntos Exteriores, expresó que Alva, se había referido de forma denigrante contra el gobierno peruano.

“Nunca habíamos visto una tesitura tal ni con países no democráticos” , dijo en la transcripción del audio publicada en el semanario.

Como bien se recuerda, la presidenta del Congreso hizo un viaje oficial a España junto a dos parlamentarios: el fujimorista Ernesto Bustamante y el acciopopulista Wilson Soto.

Según el informe periodístico, Alva se reunió con los diputados el 1 de diciembre para que emitan un pronunciamiento, “señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Castillo es un presidente que no tiene legitimidad”.

Tras estas fuertes acusaciones, María del Carmen Alva salió a desmentir dicha versión de Hildebrandt en sus trece, a través de su cuenta de Twitter.

“Como ven, la nota de Hildebrandt en sus trece recoge nuestro desmentido categórico, a pesar de ser un reporte basado en un audio con la insinuación de una diputada española. La historia que se construye en la revista es totalmente falsa”, escribió.

Sin embargo, Antón Gómez-Reino, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de España, confirmó en TV Perú, la versión de Villagrasa, aunque prefirió evitar lo que se dijo en la reunión.

“Más allá de entrar en materia, de ninguna manera es una buena noticia que una representante institucional, como puede ser una presidenta de una cámara, vaya a otro país a criticar de forma demasiado contundente la institucionalidad y el gobierno de su propio país. Eso es algo inaudito. Desde mi experiencia no es algo habitual, sin entrar a revelar porque no me corresponde”, mencionó.

“Más allá de la pluralidad que hay en el Congreso, confío en el apoyo a que se respete la institucionalidad democrática en Perú y que se trabaje para que no haya elementos de desestabilización en el Ejecutivo”, sentenció.

Tras votaciones, moción de censura contra Alva no fue aceptada, por ende, todo vuelve a la normalidad en el Congreso.

