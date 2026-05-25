Vacunación gratuita contra el sarampión se amplía para niños de hasta los 10 años, anuncia Minsa

Sarampión en Peru. Minsa confirma dos casos, y 34 en investigación.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la extensión gratuita de la vacunación contra el sarampión hasta los 10 años de edad, como parte de una estrategia nacional que busca proteger a la población infantil frente a la enfermedad que mantiene un alto riesgo de transmisión. La medida responde a la necesidad de cubrir a menores que no recibieron las dosis en el tiempo indicado o que tienen esquemas incompletos.

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Esquema de vacunación y grupos prioritarios

El esquema regular de vacunación contempla la aplicación de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) en dos momentos clave. La primera dosis se administra a los 12 meses y la segunda a los 18 meses, periodos señalados por el Minsa como fundamentales para el desarrollo de defensas sólidas y duraderas. La importancia de cumplir con ambas dosis radica en que entre el 5 % y el 10 % de los niños no alcanzan inmunidad completa tras la primera aplicación. Al completar el esquema, la protección supera el 99 %, de acuerdo con el ministerio.

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Además, subraya que completar las dos dosis reduce el riesgo de complicaciones severas asociadas al sarampión, como neumonía, encefalitis, discapacidad y fallecimientos. La vacunación protege no solo al menor, sino a su entorno familiar y escolar, al evitar la propagación del virus en la comunidad.

Acciones para llegar a toda la población infantil

Ante el riesgo de brotes en la región, el Ministerio de Salud ha desplegado brigadas de vacunación que recorren viviendas, colegios, parques y mercados, así como más de 8.000 establecimientos de salud en todo el país. El objetivo es identificar y proteger a todos los menores que aún requieren la vacuna SRP.

Vacunación materna y anticuerpo monoclonal refuerzan defensa de bebés frente al VSR. (Foto: Agencia Andina)

Liliana Chirinos Aponte, quien dirige el área de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, señaló que las vacunas fortalecen la inmunidad y permiten que el organismo de los niños desarrolle defensas frente a enfermedades que afectan tanto el sistema nervioso como el respiratorio. Además, resaltó la importancia de seguir el calendario oficial de vacunación, ya que este establece las edades y el número de dosis necesarias para proteger a los menores de enfermedades que se pueden prevenir.

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La vacuna SRP es gratuita y está disponible durante todo el año. En esta ocasión, los padres y tutores deben revisar el carné de vacunación de los niños y acudir al centro de salud más cercano en caso de tener dosis pendientes. El ministerio insiste en que vacunar a tiempo protege la vida y el futuro de los niños y contribuye a mantener a Perú libre de brotes de sarampión.

Síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión suelen manifestarse entre 10 y 14 días después del contacto con el virus, en un periodo conocido como incubación. Uno de los signos más característicos es la erupción cutánea, que suele aparecer de 3 a 5 días después de los primeros síntomas y puede persistir entre 4 y 7 días.

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Esta erupción por lo general inicia en la cabeza y se va extendiendo hacia el resto del cuerpo. Se puede presentar como manchas planas y descoloridas (máculas) o como áreas rojas y elevadas (pápulas), que tienden a unirse a medida que avanza la enfermedad. Además, la erupción suele provocar picazón.