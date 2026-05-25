Perú

Rosangella Barbarán encaró al secretario de Juntos Por el Perú detrás de cámaras en el Debate Técnico 2026

La parlamentaria de Fuerza Popular buscó al dirigente al término del encuentro organizado por el JNE y mantuvieron un diálogo cuya naturaleza permanece sin aclararse por parte de ambos protagonistas

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Imágenes del detrás de cámaras del debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones muestran una discusión entre dos participantes. Los conductores de noticias analizan el tenso cruce de palabras.| VIDEO: LA REPÚBLICA

El enfrentamiento entre Rosangella Barbarán, congresista de Fuerza Popular, y Ernesto Zunini, secretario de Juntos Por el Perú, no se limitó al escenario principal del Debate Técnico 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según reportó La República, la discusión continuó detrás de cámaras, donde Barbarán encaró a Zunini luego de concluir el evento televisado.

En las imágenes difundidas por el medio, se observa a Barbarán acercándose a Zunini al término del debate. De acuerdo con la grabación, la congresista intercambió algunas palabras y realizó gestos con la mano, mientras el secretario de Juntos Por el Perú respondió con una sonrisa y buscó abandonar el lugar. Asimismo, se muestra cómo el diálogo se prolongó durante varios segundos, sin que ninguno de los dos protagonistas revelara el contenido de la conversación.

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El material audiovisual se viralizó en redes sociales y generó diversas interpretaciones sobre la naturaleza del intercambio. Hasta el cierre de esta nota, ni Barbarán ni Zunini han ofrecido declaraciones públicas que aclaren los detalles de lo ocurrido.

Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini, cruce fuera de cámaras tras el debate técnico| Foto: JNE/La República (Composición IInfobae)
Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini, cruce fuera de cámaras tras el debate técnico| Foto: JNE/La República (Composición IInfobae)

El episodio se suma a una jornada de alta tensión política, marcada por la exposición de propuestas de los equipos técnicos de diferentes agrupaciones, en el marco del proceso electoral de 2026.

Cruce entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú durante el debate técnico

El intercambio giró en torno a temas de empleo juvenil, salud mental y participación política, reflejando diferencias profundas en la visión de ambos equipos técnicos.

El inicio del segmento abordó la problemática del subempleo juvenil y la migración constante de jóvenes desde las regiones hacia Lima. Zunini propuso un cambio estructural en el modelo económico, priorizando el desarrollo regional y el fortalecimiento de capacidades locales. Presentó la iniciativa “Mi Primera Chamba”, que contempla subsidios directos para jóvenes, con la posibilidad de elegir entre capacitación, empleo formal o emprendimiento. Señaló que las actuales políticas laborales resultan insuficientes para revertir la precariedad.

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Debate sobre juventud dejó fuertes cruces entre voceros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú por empleo, salud mental y violencia. (Composición: Infobae)
Debate sobre juventud dejó fuertes cruces entre voceros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú por empleo, salud mental y violencia. (Composición: Infobae)

Barbarán respondió con críticas políticas y cuestionó el enfoque de la izquierda, asociando sus propuestas al modelo venezolano. Defendió los Centros de Oportunidades y Orientación Local (COOL), espacios diseñados para brindar orientación vocacional, talleres y acceso a ofertas laborales en las regiones.

El debate avanzó hacia el acceso a becas educativas y el manejo del gasto público. Zunini denunció la reducción de becas de Pronabec y la priorización de gastos en compras militares. Barbarán reivindicó normas que reconocen prácticas preprofesionales y el voluntariado como experiencia laboral.

El bloque sobre salud mental generó nuevos cruces. Zunini propuso ampliar la presencia de psicólogos en el sistema educativo y fortalecer la orientación vocacional. Barbarán, en tanto, criticó la gestión de la Secretaría Nacional de la Juventud y reiteró la importancia de los COOL para la atención psicológica.

La violencia política y las protestas sociales también marcaron el intercambio. Zunini recordó las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, mientras Barbarán defendió la representación juvenil en Fuerza Popular y propuso que la SENAJU dependa directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

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