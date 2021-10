Poder Judicial ordena a Guido Bellido pasar terapia psicológica y otorga medidas de protección a Patricia Chirinos

Guido Bellido le dió 72 horas a Patricia Chirinos para que se rectifique en su denuncia. | Foto: Agencia Andina

El 15 Juzgado de la Familia del Poder Judicial resolvió otorgarle medidas de protección a Patricia Chirinos Venegas en contra de Guido Bellido Ugarte, quien fue denunciado por la parlamentaria de haberla agredido psicológicamente cuando se realizaba la instalación del Congreso de la República.

El documento remitido esta mañana indica que se decidió “otorgar medidas de protección a favor de Patricia Chirinos Venegas en contra de Guido Bellido Ugarte y le prohibe al presidente del Consejo de Ministros todo tipo de actos que impliquen violencia contra la mujer, en la modalidad de maltrato psicológico tales como emitir comentarios fuera de contexto o inapropiados, humillaciones, tildaciones, entre otros agravios que menoscaben la integridad psiquica y emocional ya sea en la esfera pública o privada, por el espacio que dure la investigación fiscal o el proceso penal que se le siga en su contra”.

De no cumplir esta orden del Poder Judicial, Bellido Ugarte podría “ser denunciado penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad judicial en caso de incumplimiento al mandato judicial. Debiéndose notificar a la comisaría del sector a fin de salvaguardar la integridad de la víctima”.

Asimismo, ordena una terapia psicológica individual a la que deberá someterse de forma obligatoria “en el centro de salud de valor estatal más cercano a su domicilio, debiendo reportar al Juzgado el resultado de la misma”.

De la misma forma, Patricia Chirinos tendrá que pasar por la misma terapia psicológica en el centro de salud más cercano a su domicilio.

REPROCHABLE AGRESIÓN

Según denunció Patricia Chirinos, el premier Guido Bellido la agredió verbalmente cuando se estaba instalando la Mesa Directiva del Congreso, que asumió sus poderes el pasado 26 de julio.

Allí, en una reunión donde había otros parlamentarios como Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú) y José Jerí (Somos Perú), entre otros, Chirinos intercedió ante Bellido para pedirle que le fuera otorgado un despacho en el que su padre había trabajado como diputado años atrás.

“Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo: ‘Que te preocupas de eso, anda cásate’; y yo le dije: ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, relató la congresista.

Chirinos expresó que, en ese momento, ninguno de los presentes hizo nada ante la “falta de respeto grave” que cometió Bellido.

Consultado por la prensa, Quito dijo no recordar exactamente la conversación, pero sí que se produjo en un contexto en el que ambos estaban “bromeando y riéndose”.

La diputada indicó que prefirió mantener en reserva el incidente por casi un mes y que sólo se lo comentó al propio Bellido, por ser “una cuestión personal” y al presidente Pedro Castillo, quien se disculpó por lo sucedido.

“Me dijo: ‘Me voy a encargar’, me pidió disculpas y yo le dije: ‘Lo disculpo a usted, pero a él no’”, precisó Chirinos en relación a su diálogo con Castillo sobre el tema.

CARTA NOTARIAL

Tras la denuncia por violencia psicológica, Guido Bellido envió una carta notarial donde le daba 72 horas a la legisladora de Avanza País para que se retracte de las acusaciones que hizo en su contra y que provocó una ola de críticas en contra del Primer ministro del gobierno de Pedro Castillo. De no hacerlo, la denunciará por difamación.

Sin embargo, horas después y durante su presentación en la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, manifestó que no demandará a Chirinos. Indicó que solicitó que pase a la Comisión de Ética, pues afirmó que “allí es donde se debe resolver este asunto y esclarecerse. Tenemos que el derecho a que la verdad prime”.

“Soy muy respetuoso de las instancias, soy respetuoso de las personas con quien siempre me he relacionado”, subrayó Bellido al término de su intervención de manera virtual.

