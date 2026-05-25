Crimen y Justicia

El insólito error de los chilenos acusados de asaltar a Juan Martín Del Potro y al novio de Taylor Swift: su fuga fallida en micro

Bastián Jiménez Freraut e Ignacio Zuñiga Cartés cayeron en Retiro mientras intentaban huir a la Triple Frontera. La Justicia de Estados Unidos había pedido su captura internacional por desvalijar a atletas de elite. El gusto de la banda por los relojes de sus víctimas

Guardar
Google icon
Video: la detención de los ladrones chilenos acusados de asaltar a Del Potro

En las últimas horas, la banda que asaltó a Juan Martín Del Potro en Tandil a mediados de este mes fue detenida en operativos a cargo de la Policía Bonaerense y la Policía Federal. La DDI de Azul de la Bonaerense capturó a Walter Damián D’Amelio, un hombre de 39 años, argentino, con domicilio en la zona bonaerense de Villa Chacabuco, ex beneficiario de planes sociales, con un pedido de captura por el asalto al astro del tenis. D’Amelio contaba con un pedido de captura en su contra por el hecho, a cargo de la UFI N°16 de Azul.

La Policía Federal, por su parte, arrestó a dos jovenes chilenos acusados de ser parte del asalto. La historia de estos sospechosos es sumamente llamativa.

PUBLICIDAD

Se trata de Bastián Jiménez Freraut, alias “Luis Hernández García”, de 29 años, 1,63 de estatura, oriundo de Santiago. Lo acompañaba Ignacio Aquiles Zuñiga Cartés, 22 años, 1,55 de estatura. Ambos fueron capturados por personal de la comisaría de la terminal de Retiro mientras intentaban abordar un micro con rumbo a Posadas, Misiones, una evidente fuga hacia la Triple Frontera.

Pablo Zuñiga Cartés, pariente de Ignacio, un tercer sospechoso, de 24 años, fue capturado en Chile, según pudo saber la PFA de sus pares trasandinos.

PUBLICIDAD

LADRONES CHILENOS JUAN MARTIN DEL POTRO
Bastián Jiménez Freraut, alias “Luis Hernández García”, de 29 años, uno de los chilenos detenidos en Retiro

Los jovenes chilenos. ciertamente sabían moverse por el mapa. Jiménez y Zuñiga entraron a la Argentina de forma ilegal. No hay registro de sus ingresos. Sin embargo, cayeron por un error sumamente amateur.

Ambos entregaron sus documentos para ser controlados antes de abordar el micro, en medio de operativos en la terminal intensificados por el fin de semana largo. Allí, se encontró que la Justicia requería sus capturas, con circulares rojas de Interpol emitidas en su contra.

Sin embargo, el sistema online i24/7 de Interpol -al que el Estado argentino está adherido hace más de 15 años- reveló que eran buscados no por robarle a Del Potro, sino por una serie de asaltos a atletas de elite en Estados Unidos. Casi en simultáneo, la UFI N°16 de Azul confirmaba a la Federal que ambos jovenes chilenos estaban sospechados del asalto a Del Potro.

Las fichas de Interpol de Jiménez y Zuñiga determinó que se los acusaba de asaltar entre octubre de 2024 y enero de 2025 a figuras de la NBA, la NHL (el hockey sobre hielo profesional) y la NFL, la liga de fútbol americano, en jurisdicciones, como Tampa, Florida y Kansas City, Missouri. Entre sus víctimas, según reveló el sitio NPR, se encuentran Joe Burrow de los Cincinnati Bengals y Travis Kelce de los Kansas City Chiefs, así como Patrick Mahomes, del mismo equipo. La banda tenía un truco simple para robar: atacaban cuando los atletas tenían día de partido.

Kelce, precisamente, es el novio de la megaestrella pop Taylor Swift.

LADRONES CHILENOS JUAN MARTIN DEL POTRO
Ignacio Zuñiga Cartés, el segundo detenido en Retiro

Así, la fiscal Sara Sweeney del Middle District de Florida anunció la imputación de la banda el 6 de febrero de 2025. El expediente incluyó a Jimenez, los Zuñiga Cartés y cuatro sospechosos más. El pedido de captura internacional fue cargado en el sistema de Interpol en noviembre del año pasado.

Los asaltos en Kansas City ocurrieron entre el 5 y el 7 de octubre de 2024, con dos atletas profesionales como blancos. Los botines consistieron de joyas, reloyes y efectivo. La Justicia emitió una orden para registrar la cuenta de iCloud de Jimenez Freraut. Allí, se vieron imágenes de relojes idénticos a los robados, subidas dos días después de los hechos, otro desliz amateur de un presunto ladrón profesional. Los impactos de teléfonos celulares en antenas cercanas a un domicilio robado complicaron a la banda.

La misma pista se obtuvo en Tampa, Florida, donde desvalijaron a otro atleta de los Tampa Bay Buccaneers, para llevarse más relojes de lujo, una valija Louis Vuitton y una pistola. La situación de ambos sospechosos está a cargo del juez federal Sebastián Ramos, dada la captura internacional en su contra. La acusación en su contra es la de conspirar para el transporte interestatal de bienes robados. El delito, según un comunicado del Department of Justice sobre el caso, conlleva una pena de hasta diez años de prisión.

Kelce fue asaltado el 7 de octubre de 2024 en la zona de Leawood, Kansas. La banda le robó cerca de 20 mil dólares en efectivo, según diversos informes periodísticos. Kelce jugaba esa misma noche contra los New Orleans Saints: Taylor Swift asistió al partido. La banda actuó rápido; entraron y salieron de la casa del jugador en 15 minutos. Tras los asaltos, la NFL envió un memo a sus jugadores para que incrementen la vigilancia en sus domicilios.

Taylor Swift y Travis Kelce: la cronología de su relación
Travis Kelce y Taylor Swift (foto: AP/Charlie Riedel)

El asalto maestro del grupo ocurrió el 2 de noviembre de 2024 en Wisconsin. La víctima fue un jugador de los Milwaukee Bucks de la NBA. El botín: joyas, efectivo y más relojes, con un valor total de casi 1,5 millones de dólares.

El gusto de la banda por los relojes volvió a ser evidente en el robo a Del Potro. Entre los objetos que le quitaron al tenista se encontraban una cadena de oro con un dije en forma de cruz, una alianza de oro, perfumes, una raqueta marca Babolat color blanca y amarilla, relojes Swatch y Nike, un Rolex y premios de torneos. También se llevaron dinero.

Temas Relacionados

Juan Martín Del PotroRoboInterpolPolicía Federalúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Intentó descartar cocaína por la ventanilla del auto durante un control policial y terminó detenido: tenía antecedentes

El sospechoso fue interceptado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la ciudad cordobesa de Morteros. Durante el operativo secuestraron dosis de droga, dinero en efectivo y el vehículo en el que circulaba

Intentó descartar cocaína por la ventanilla del auto durante un control policial y terminó detenido: tenía antecedentes

Habló el papá de Mía Guadalupe, la nena santafesina buscada por Interpol: “No voy a parar hasta volver a abrazarla”

Nicolás Altamirano cuestionó el accionar de la Justicia de Santa Fe y sostuvo que su hija habría sido llevada a Venezuela por su madre. Además, aseguró que la mujer le ofreció dinero para que dejara de buscarla

Habló el papá de Mía Guadalupe, la nena santafesina buscada por Interpol: “No voy a parar hasta volver a abrazarla”

Murió una beba de cinco meses en Escobar: investigan una intoxicación con cocaína y detuvieron a los padres y a la abuela

La nena estuvo internada durante varias semanas en un hospital de San Fernando. Los investigadores sostienen que existieron situaciones previas de negligencia y ahora imputaron a la madre y al padre por homicidio agravado

Murió una beba de cinco meses en Escobar: investigan una intoxicación con cocaína y detuvieron a los padres y a la abuela

Cayó una banda internacional dedicada al robo en casas de deportistas de élite: Del Potro, su última víctima

Una cámara de seguridad de una estación de servicio fue clave para identificar a los delincuentes de nacionalidad chilena que asaltaron al ex tenista y eran buscados por Interpol

Cayó una banda internacional dedicada al robo en casas de deportistas de élite: Del Potro, su última víctima

Desbarataron una banda dedicada a las estafas virtuales: tres detenidos en 10 allanamientos

La causa, que se originó a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut, ya tiene 11 imputados identificados y apunta a una banda integrada por dos familias que operaban mediante falsas promesas de inversión financiera

Desbarataron una banda dedicada a las estafas virtuales: tres detenidos en 10 allanamientos

DEPORTES

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron si Julián Álvarez se irá del Atlético de Madrid

El gesto de Montiel con Tapia en la premiación de Belgrano que generó revuelo en las redes

El posteo de Paulo Dybala que encendió las alarmas en Boca Juniors tras brillar en el último partido de la Roma

Alarma mundial: Messi pidió el cambio por una molestia y se fue directo al vestuario en el triunfo del Inter Miami

TELESHOW

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Las fotos del cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Bienvenidos 39”

La sorpresiva confesión de Nicole Neumann: “Nunca fui al baño delante de ninguna pareja”

El romántico saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

Marixa Balli contó por qué no aceptaría el perdón de Carmen Barbieri: “El daño que me hizo no tiene retorno”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia recibió una donación de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos en varias zonas del país

Bolivia recibió una donación de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos en varias zonas del país

La industria aseguradora de Centroamérica prevé una expansión moderada hasta 2026 pese a desafíos estructurales

Las aseguradoras de El Salvador incrementan la cesión de riesgo internacional y afrontan presiones en rentabilidad técnica para 2026

La informalidad concentra el 80% de los nuevos empleos creados en la República Dominicana, en el primer trimestre de 2026

El fenómeno viral Angine de Poitrine y por qué el cerebro disfruta con la música que no entiende del todo