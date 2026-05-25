Las 6 razones por las que Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y no para de crecer con Alpine

Colapinto logró su mejor resultado en la F1 y va por más (Prensa Alpine)

Franco Colapinto nunca se olvidó de manejar. No hay magia para que el argentino pase por su mejor momento en la Fórmula 1 desde su debut en 2024. La consolidación del piloto de 22 años se debe a una serie de razones que están vinculadas y que sirven para explicar su gran presente.

En el análisis luego del séptimo puesto en Miami, que hasta ese momento había sido su resultado más destacado, se planteó en Infobae que podía ser el despegue definitivo del corredor bonaerense en la Máxima.

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Hoy puede presentarse algún inconveniente técnico, pero eso no termina siendo determinante en el rendimiento del pilarense. El viernes no pudo girar en la única práctica por una falla eléctrica en la unidad de potencia Mercedes que impulsa al A526 de Alpine. Sin embargo, a la hora de clasificar para la carrera Sprint, volvió a superar a su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly.

Pero, ¿por qué esta temporada cambió el panorama para el piloto argentino? Estos argumentos sirven para comprender las bases que le permiten dar el salto de calidad a Colapinto.

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Franco ya no comete errores y el despiste del domingo fue una situación desafortunada que le puede pasar a cualquiera con neumáticos fríos y una pista con baja temperatura (Prensa Alpine)

El auto. Se define al automovilismo como “carreras de autos que definen los pilotos”. Hoy Franco está un paso adelante gracias al medio mecánico que tiene. El Alpine A526 que fue desarrollado desde principios del año pasado, que fue el foco del equipo sacrificando al antecesor ante el drástico cambio de reglamento técnico con coches más chicos, igual erogación de potencia entre el motor a combustión y el eléctrico y reducción de los aditamentos aerodinámicos, le permitieron al equipo francés tener una mejor herramienta. Esto se complementó con su sociedad con Mercedes: motor, caja de cambios y suspensiones. Además, el team de Enstone dispone de más horas de trabajo en el túnel de viento (desarrollo aerodinámico) debido a haber terminado último en el certamen anterior.

Mejores posibilidades. Suena reiterativo, pero también es determinante: este año Franco tuvo pretemporada. No arrancó con un campeonato iniciado. Tiene el mismo ritmo de competencia que el resto. Ya no pasa por un período de adaptación y esto le permite poder estar más consistente.

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Confianza. El tener un coche más predecible le permite al piloto poder ir más al límite. Por eso volvió a hacer buenas largadas, como lo hacía con el Williams FW46 en 2024. El A526 es el primer auto de F1 que Colapinto desarrolló desde el minuto cero. Formó parte del proceso desde la simulación. Se lo nota con otro semblante a Franco, incluso cuando algún resultado no fue el esperado luego de haber sufrido un perjuicio, como el toque de Esteban Ocon en China, donde estaba para más del décimo puesto final. El argentino supo igual del arma que tenía y sabía que en algún momento lo iba a poder capitalizar mejor.

Evolución. El nivel conductivo de Colapinto sigue creciendo. El ejemplo de este fin de semana lo vale. En la carrera Sprint de este sábado largó 13º, avanzó en la partida y luego superó a Carlos Sainz. No solo lo dejó atrás, sino que le sacó diferencia. El ritmo fue contante. En clasificación superó nuevamente a Gasly y por tercera vez avanzó a la última instancia, más conocida como Q3. El domingo dio un masterclass de manejo: gestionó los dos compuestos de neumáticos, mantuvo un buen ritmo y en al menos doce veces batió su propio récord de vuelta.

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Briatore, felicitando a Colapinto. Una escena que repite en las últimas carreras (Prensa Alpine)

Sin errores. Vinculado al punto anterior, hoy Franco tiene una conducción prolija. Pero no hay ningún misterio: nunca se olvidó de manejar, la clave es que ahora tiene un medio mecánico que lo ayuda a evitar fallas. Incluso, el despiste y roce contra el muro en Canadá fue algo que le puede pasar a cualquiera con neumáticos fríos y una temperatura de pista (17 grados) que no era la óptima.

Armonía en el equipo. Esto es vital. Se terminaron los ruidos del año pasado. Se pasó de una escudería que estuvo bajo la lupa y con situaciones comprometedoras como la salida del CEO del Grupo Renault, Luca De Meo, que trajo a Flavio Briatore, el asesor ejecutivo del equipo. El reemplazante de De Meo, François Provost, ratificó el proyecto de la escudería de F1, más allá de la venta del 24 por ciento de las acciones del conglomerado Otro Capital y el interés que surgió de parte de la marca automotriz china BYD o de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull. Hoy el equipo galo también dio paso adelante y eso se nota también en las paradas en boxes.

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El presente de Colapinto lleva al reconocimiento repetido de Briatore. "Me alegro por Franco por su mejor resultado en la Fórmula 1, la sexta posición, así que enhorabuena por su esfuerzo", indicó el italiano en el comunicado de Alpine de este domingo. Flavio lo volvió a hacer y así como en 1991 vio algo en aquel joven alemán de 22 años llamado Michael Schumacher para contratarlo tras su debut, o pagar la temporada completa de Fórmula 3000 (actual Fórmula 2) de un chico español de 18 años de nombre Fernando Alonso, también se la jugó por Franco y hoy se lo devuelve con resultados.

Franco sabe que ahora tiene con qué pelear más adelante y así como en Miami fue el mejor del resto detrás de los cuatro equipos más fuertes e incluso superando a Isack Hadjar (Red Bull), tiene claro que esto recién comienza. “Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho colectivamente y es un gran resultado de equipo hoy. También es mi mejor resultado en la F1, lo que me hace muy feliz y se basa en el rendimiento que mostramos en Miami. Sabemos que nos beneficiamos de la mala suerte de otros, y nunca es agradable beneficiarse de los problemas de los demás, pero aprovechamos al máximo todo lo que pudimos y llevamos el coche a casa”.

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Franco Colapinto, gracias a su trabajo, esfuerzo, sacrificio y perseverancia, logró ganarse un lugar en la F1 y confirmar su continuidad. Pero el automovilismo es un deporte donde no todo depende del propio protagonista y más cuando se emplea un medio mecánico. El sexto puesto logrado en Canadá es otra ratificación de su buen presente. Y esto recién comienza.