La celebridad literaria del año. La visita de Lorrie Moore produjo un fenómeno poco habitual en nuestro medio. Reediciones (gran edición de ¿Quién se hará cargo del Hospital de Ranas? también de Eterna Cadencia), entrevistas públicas con entradas agotadas, conferencias y tapas de todos los suplementos culturales. En estos ensayos y artículos periodísticos, escritos en su mayoría para la New York Review of Books a pedido del mítico editor Robert Silvers -el título deriva de la pregunta que le hacía a Lorrie cada vez que le enviaba un libro para reseñar-. En cada intervención, Moore muestra sus habilidades. Estilo, inteligencia, humor, inquietud intelectual. A pesar de algunas dificultades que presenta la traducción, A ver qué se puede hacer es una espléndida travesía por las inquietudes e ideas de una gran escritora. No hay temas menores para ella. O.J.Simpson, The Wire, Vonnegut, Nora Ephron, Updike, The Wire, Philip Roth, el 11 de septiembre. Libros, series, canciones, películas, personajes, política. Todo es una perfecta excusa para que ella nos de su visión del mundo y ejerza su súper poder, el de la mirada de rayos X.