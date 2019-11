-Vivía en un mundo muy de arquitecta; me fui a Berlín y dejé a mi pareja en Hamburgo para hacer mi vida y mi historia. Si bien me interesaba, todavía me sentía ajena a la realidad política alemana. Me decía a mí misma que no tenía que alcanzar conclusiones apresuradas. Cuando Jan me llama por teléfono y me dice que cayó el Muro, para él era muy importante por su historia familiar, la de su abuela que murió por falta de insulina en el Este. Cuando fui a ver la calle, salí para mí, pero también para contarle a él. Hice un trabajo de cronista inesperado. Hasta entonces, salía a Berlín para fotografiar edificios. Esa vez salí como una cámara abierta, tratando de no tener prejuicios y de ir captando todo.