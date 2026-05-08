El premio Nobel Mo Yan ya está en Buenos Aires: “Gracias Argentina por Borges y Cortázar, por Maradona y Messi”

El escritor chino Mo Yan, premio Nobel de Literatura, recibió la distinción de "Huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires"

Entre tantos señores y señoras con vestimenta formal propio del lugar y la ocasión, el más relevante de todos los participantes del acto realizado este mediodía en el Salón Dorado del Teatro Colón, llegó con un pantalón y suéter oscuro, bufanda, campera de invierno y gorra. Junto a un pequeño grupo de compatriotas y un intérprete que le susurraba al oído la traducción de todo lo que le decían, Mo Yan, el escritor chino premio Nobel de Literatura 2012, subió las escaleras que conducen al primer piso del coliseo lírico para asistir al acto en que la ciudad de Buenos Aires, por intermedio del jefe de gabinete del gobierno, Gabriel Sánchez Zinny, y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, le otorgó el título de “huésped ilustre”.

“Muchísimas gracias por esta celebración en honor a mío y de mi colega Coetzee, en este Salón Dorado del Gran Teatro Colón. Ayer en la noche pisé por primera vez la tierra argentina. Al llegar aquí, la primera impresión que tuve, la primera frase que quería decir es que ‘llegué tarde’... (risas). Esta mañana, luego de breve recorrido por la ciudad, quiero también decir que tengo que venir más veces”, comenzó su breve pero ingenioso discurso el autor de Sorgo rojo, Las baladas del ajo, y La vida y la muerte me están desgastando.

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“También me siento muy agradecido a la literatura argentina, que nos ha dado tanto a los lectores y a los autores del mundo. Gracias a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar y también otros tantos grandes escritores y maestros literarios de Argentina. También gracias a Diego Maradona, y a Messi, que han traído tanta alegría a todo el público del mundo“. Ups ¿Un escritor chino premio Nobel de Literatura llega a Buenos Aires y casi lo primero que dice tiene que ver con el fútbol?

El presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, saluda a Mo Yan a su llegada al Teatro Colón

Así fue. Pero su comentario no terminó ahí. “En 2014 tuve la oportunidad de estar en Brasil para ver el partido final de la Copa Mundial. En la cancha yo cruzaba los dedos para que ganara Argentina... Esa vez no pudo ser, pero por fin, Argentina ganó la Copa del Mundo más tarde. Espero que el fútbol argentino siga con este gran imperio. También para mí es una ilusión que, en algún día futuro, la selección china tenga un partido con la selección argentina. Es una oportunidad muy poco real. Pero también creo que será muy importante para nosotros”.

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“La verdad es que Argentina ha traído tanto al mundo... Tengo mucho que decir. Pero solo aquí, para concluir, formulo mis mejores votos por los éxitos de la edición 50 edición de la Feria del Libro de Buenos Aires”, concluyó. Y se llevó los aplausos de los asistentes. Apenas terminado el acto y luego de algunas fotos de rigor (y de cholulos, los hay en todos lados), recibió sonriente un sticker de Maradona con la camiseta de Boca y la leyenda “Diego Vive” que uno de los presentes le obsequió. Y más tarde, mientras se sacaba más fotos -entre ellas, con las sobrinas de María Kodama, herederas del legado literario de Jorge Luis Borges-, el funcionario Sánchez Zinni lo invitó a ver River-San Lorenzo el domingo. Más de fútbol, imposible.

Por cierto, el otro homenajeado del acto, el autor sudafricano John Coetzee, no pudo asistir por encontrarse enfermo y recibió la distinción a través del escritor argentino Fabián Martínez Siccardi -coautor junto al Nobel del libro El mal salvaje-, quién agradeció el título de huésped de honor y refirió en su breve agradecimiento a un comentario del autor de Desgracia y Esperando a los bárbaros. “Quiero decirles que de la misma manera que ustedes lo admiran a él, John tiene una profunda admiración por la ciudad de Buenos Aires y por Argentina”, comenzó diciendo.

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Y luego contó: “Acabo de pasar a saludarlo porque no se sentía bien y una de las cosas que me dijo es que firmar libros en general es algo que le molesta, pero no en Argentina. Y le pregunté por qué. Me dijo: ‘Lo que pasa es que las personas que vienen acá para que les firme, están auténticamente entusiasmados con el libro’. Y realmente me conmovió. Entonces, me dijo, ‘por más que me canse, acá firmo hasta el último libro’”.

Mo Yan, junto a Ezequiel Martínez y Gabriela Ricardes (izq.), Christian Rainone y Alejandro Vaccaro (der.)

Quién es Mo Yan

Nacido como Guan Moye en 1955 en la provincia de Shandong, China, Mo Yan es el seudónimo —significa “no hables”— con el que el autor se transformó en una de las voces más potentes de la literatura contemporánea. La obra de Mo Yan, traducida a numerosos idiomas, ha sido celebrada tanto por su capacidad de reinventar la tradición narrativa china como por su audaz mirada sobre la historia y la sociedad de su país.

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Hijo de campesinos, Mo Yan vivió de cerca la Revolución Cultural y debió abandonar la escuela para trabajar en el campo y luego en una fábrica, una experiencia que marcó su sensibilidad literaria. Tras el final de esa etapa, se alistó en el Ejército Popular de Liberación, donde comenzó a escribir y a nutrirse de influencias tan diversas como el realismo socialista chino, William Faulkner o Gabriel García Márquez. El resultado es una prosa que oscila entre el realismo mágico, la sátira social y el retrato histórico.

Tiene varios libros que se puede conseguir en español. Sorgo rojo es probablemente su novela más conocida en Occidente, llevada al cine por Zhang Yimou. Grandes pechos, amplias caderas es una novela monumental, prohibida en China en su momento, que retrata la historia del siglo XX a través de la vida de una mujer. Las baladas del ajo relata una revuelta campesina real y fue prohibida en China durante varios años. La vida y la muerte me están desgastando es una de sus novelas más celebradas, traducida al español y disponible en librerías de Argentina.

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Mo Yan en la Feria del Libro

Mo Yan se presenta por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el sábado 9 de mayo a las 19. La participación del escritor chino está programada en la sala José Hernández del Pabellón Rojo, bajo la coordinación de Ezequiel Martínez y Alejandro Vaccaro.

[Fotos: prensa Fundación El Libro]

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