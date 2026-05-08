Cultura

Jorge Macri y Julio Bocca anunciaron la reactivación de una importante obra en el Teatro Colón

El jefe de Gobierno porteño y el bailarín recorrieron el nuevo edificio donde estará ubicado el Instituto Superior de Arte (ISA), la sede académica donde se forman artistas del icónico anfiteatro

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Cinco personas con cascos blancos de seguridad de pie en un sitio de construcción, con pilares de concreto y estructuras metálicas al fondo, discutiendo
Jorge Macri, Julio Bocca y la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, durante la recorrida

El gobierno porteño reactivó la construcción del nuevo edificio del Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón, una iniciativa que estuvo postergada durante más de quince años.

La obra, ubicada en la Plaza del Vaticano junto al emblemático coliseo porteño, busca centralizar la formación profesional en arte lírico, coreográfico, musical y experimental, y dotar al instituto de una sede propia después de décadas de funcionamiento en edificios alquilados.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el proyecto con una recorrida por las instalaciones, acompañado por la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, y el director artístico del Ballet Estable, Julio Bocca.

“Queremos que la Ciudad vuelva a ser un espacio de referencia para la experimentación y la producción creativa, y el nuevo edificio del ISA va en ese sentido, y se suma a las grandes obras, como las de la Casa de la Cultura y las del Centro Cultural General San Martín”, consideró el alcalde capitalino, durante la actividad de recorrida.

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Cómo será el nuevo edificio

El proyecto contempla la intervención de más de 3.000 metros cuadrados, distribuidos entre la planta baja y tres subsuelos existentes. El nuevo edificio contará con una cubierta verde, acceso independiente por Viamonte -entre Cerrito y Libertad- y una distribución que incluye salas de ensayo específicas para ballet, música y canto.

Además, se construirán una sala multipropósito, áreas administrativas, vestuarios, sanitarios y depósitos. Cada nivel dispondrá de salas de recepción y puntos de encuentro para docentes, alumnos y artistas. La iniciativa también prevé la puesta en valor del patio inglés, diseñado bajo el nivel de la vereda, que proporcionará luz natural y ventilación a los niveles subterráneos.

Imagen de una obra en construcción con andamios amarillos y paneles de madera en primer plano, y la fachada ornamentada del Teatro Colón bajo un cielo azul
Vista exterior de la construcción de la megaobra del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en Buenos Aires, con elementos de obra y la fachada del histórico edificio de fondo.

Según el Gobierno porteño, la finalización de los trabajos está prevista para enero del próximo año, lo que permitirá iniciar el ciclo lectivo 2027 en el nuevo edificio. A partir de ese momento, el ISA dejará de pagar alquiler por su actual sede en avenida Corrientes 1681 y podrá concentrar en un solo espacio todas sus actividades académicas y administrativas.

La reactivación de la construcción del nuevo ISA forma parte del compromiso del gobierno porteño con la inversión en infraestructura cultural y el desarrollo del talento local. La concreción de la propuesta edilicia permitirá centralizar la formación profesional y académica en un único espacio propio y moderno.

En este marco, el diseño arquitectónico apunta a integrar modernidad y sostenibilidad, con espacios adaptados a las necesidades de la enseñanza artística de alto nivel. “El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón vuelve a su sede original después de 20 años. ¡Seguimos apostando a la formación artística pública de excelencia!“, expresó Ricardes, en sus cuentas de redes sociales.

El Instituto Superior de Arte fue fundado en 1919 y actualmente cuenta con 383 alumnos repartidos en siete carreras: Academia Orquestal, Canto Lírico, Danza, Dirección Escénica de ópera, Preparación Musical de ópera, Artes Escenotécnicas y Academia Coral.

En noviembre de 2025, el instituto logró un reconocimiento relevante al obtener la validez oficial de sus títulos por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad, con el objetivo de certificar la formación de artistas escénicos en Argentina y la región.

Estos pasos contribuirán al desarrollo de nuevos talentos y a la proyección internacional del Teatro Colón y su instituto académico, que también cuenta con una sede propia en Mar del Plata.

“Todos los años el ISA realiza proyectos académicos centrados en el montaje de una obra en particular, más ciclos de conciertos y recitales en las distintas salas del Teatro Colón y diversos escenarios de la Ciudad y del país”, señala el sitio web institucional.

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