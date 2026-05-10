Polonia cerró tres consulados de Rusia tras detectar un récord de operaciones de espionaje de Moscú y Minsk

El primer ministro polaco, Donald Tusk, habla tras la firma del acuerdo de préstamo del programa SAFE de Polonia, convirtiéndose así en el primer Estado miembro de la UE en firmar dicho acuerdo, en Varsovia, Polonia, el 8 de mayo de 2026 (REUTERS/Kacper Pempel)

La Agencia de Seguridad Interna (ABW) de Polonia reportó que las acciones de sabotaje de Rusia y Bielorrusia durante el periodo 2024-2025 marcaron un punto de inflexión en la historia de la contrainteligencia polaca. Según el informe, la cantidad de operaciones y detenciones asociadas a actividades subversivas y de espionaje supera cualquier antecedente en el país.

La ABW advirtió que el Kremlin mantiene una guerra no declarada contra los países occidentales, replicando tácticas que ya se observaron en Ucrania en 2022. El propósito central de esta estrategia sigue siendo debilitar la cohesión euroatlántica, erosionar la confianza social en el Estado y fomentar divisiones internas.

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Para lograrlo, se emplean mecanismos como el sabotaje, el espionaje, campañas de desinformación y el uso de las tensiones históricas, en particular las vinculadas con las relaciones entre Polonia y Ucrania.

“El periodo 2024-2025 fue un periodo de actividad subversiva y de inteligencia sin precedentes por parte de Rusia y su socio menor, Bielorrusia. La magnitud de las operaciones, el número de detenciones y los procesos judiciales abiertos no tienen parangón en la historia de la contrainteligencia polaca”, escribió en su informe la ABW.

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El presidente bielorruso Alexander Lukashenko y el presidente ruso Vladimir Putin asisten al desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el sábado 9 de mayo de 2026 (Pavel Bednyakov vía REUTERS)

El análisis de la agencia reveló una transformación en la forma de operar de las redes vinculadas a Moscú: pasó de intentos aislados de reclutamiento a la consolidación de estructuras celulares complejas asociadas al crimen organizado. Este cambio se refleja en el aumento de intentos de sabotaje no solo contra instalaciones militares, sino también en espacios frecuentados por la población civil.

La reacción de Varsovia ante este escenario incluyó el cierre gradual de tres consulados rusos en territorio polaco. Las autoridades también decidieron fortalecer la protección de infraestructuras críticas y crearon una red regional de contrainteligencia, al tiempo que retomaron la publicación de informes de los servicios especiales, algo que no ocurría desde hacía décadas.

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En respuesta a la pregunta sobre el motivo de las acciones de Rusia y Bielorrusia contra Polonia, la ABW explicó que el objetivo es desestabilizar al país desde dentro, debilitando sus instituciones y explotando las divisiones históricas y sociales. Las herramientas empleadas van desde la infiltración en redes criminales hasta la manipulación informativa y el fomento de la desconfianza pública.

El papel de Bielorrusia en la estrategia rusa

El informe subraya que Bielorrusia actúa bajo la dirección de Moscú, enfocada principalmente en reprimir a la oposición bielorrusa radicada en Polonia y obtener inteligencia sobre las fuerzas armadas polacas y aliadas. Los métodos utilizados incluyen el chantaje y la coacción física para reclutar agentes en territorio bielorruso, quienes luego son enviados a operar en Polonia.

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El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko asisten a una reunión en el Kremlin en Moscú (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

De forma paralela, los servicios secretos bielorrusos intentan captar a ciudadanos polacos que visitan la Federación Rusa, con el fin de realizar operaciones dentro de la comunidad polaca en ese país.

La ABW concluyó que la magnitud y sofisticación de las operaciones rusas y bielorrusas han obligado a Polonia a reformar sus estrategias de seguridad interna y cooperación regional, con el objetivo de frenar la injerencia extranjera y proteger la estabilidad institucional.

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Polonia refuerza su defensa en la frontera con Rusia

En medio de la guerra entre Moscú y Kiev, Polonia reforzará la defensa de su frontera oriental tras la firma de un contrato valorado en 3.400 millones de zlotys polacos (USD 943 millones) para equipar a sus Fuerzas Armadas con miles de minas antitanque. El acuerdo, suscrito entre la Agencia de Armamento polaca y la empresa nacional Belma SA, contempla el suministro de material de combate y entrenamiento, con entregas programadas entre 2027 y 2029.

El fortalecimiento del Escudo Oriental responde a las crecientes tensiones en Europa del Este y al incremento del poder militar de países vecinos. La nueva adquisición permitirá al ejército polaco desplegar barreras de minas de manera rápida y flexible, utilizando sistemas de minado disperso sobre vehículos BAOBAB-K de ruedas y transportadores TMN de orugas.

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