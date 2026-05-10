Teleshow

Malena Guinzburg: “Quiero dedicarme a esto toda la vida”

La comediante brilla en “Casual”, una obra donde salió de su zona de confort del stand up. En una charla con Teleshow habló de eso, de los secretos que se guardan en el celular, del paso de Las Chicas de la Culpa del teatro a la televisión, de su papá y de la nominación al Martín Fierro

Guardar
Google icon
Malena Guinzburg se luce en Casual, una obra sobre los secretos descubiertos a partir de un celular
Malena Guinzburg se luce en Casual, una obra sobre los secretos descubiertos a partir de un celular

A los desafíos del teatro de elenco se suma el nombre propio de una figura ya consolidada: Malena Guinzburg sigue ampliando su camino en los escenarios argentino. Ahora forma parte del elenco de “Casual”, comedia que explora vínculos y contradicciones actuales en la cartelera porteña. Hija de Jorge Guinzburg, reconocida por su trabajo en stand up y en el grupo Las Chicas de la Culpa, Malena cruza con naturalidad la frontera entre el humor individual, la actuación en grupo y la televisión, impulsando una voz propia en el mundo del espectáculo.

El estreno de “Casual” marcó un nuevo desafío para Guinzburg, que alterna las funciones en el Multiteatro de Buenos Aires con giras, televisión y sus proyectos con Las Chicas de la Culpa. La comedia, escrita por Federico Viescas y dirigida por Pablo Fábregas, aborda identidades y vínculos en la era digital a través de descubrir los secretos de un celular. Con un elenco que integran Carlos Belloso, Diego Gentile, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich.

PUBLICIDAD

Con funciones semanales a cuesta y una reciente nominación al Martín Fierro con Las Chicas..., la artista conversa sobre temores, aprendizajes y autenticidad en diálogo con Teleshow.

Malena Guinzburg junto a Carlos Belloso
Malena Guinzburg junto a Carlos Belloso

En “Casual” das un salto importante al teatro de elenco tras muchos años de stand up. ¿Cómo viviste este proceso y qué aprendizajes te dejó?

PUBLICIDAD

—Fue un cambio enorme para mí. Ya el primer desafío fue modificar totalmente mi manera de actuar: dejar de ser yo misma, como en el stand up, y pasar a aprenderme una letra, a componer un personaje con cuarta pared. Sentí muchos miedos e inseguridades, sobre todo por compartir escenario con actorazos como Diego Gentile y Carlos Belloso. Una semana antes de estrenar lo agarré a Pablo Fábregas, al director, y llorando le dije: “Soy malísima”. Y me respondió: “Dejá de hinchar las bolas, divertite”. Me animó a disfrutar y hoy estoy muy feliz. Quiero que la vea todo el mundo y ahora siento mucho orgullo.

¿Te planteaste en algún momento posponer tu carrera como humorista por este desafío?

—Soy medio cagona evidentemente. Tuve el temor de alejarme un poco del stand up, que venía funcionando bien y donde quería armar otro unipersonal, pero las ganas de hacer algo nuevo ganaron siempre. El proyecto, la obra, el elenco y el director me gustaban mucho más que cualquier miedo. Además, sigo con Las Chicas de la Culpa, así que el deseo pesó más que la inseguridad.

¿Sentís que esta experiencia abre nuevas puertas en tu carrera actoral?

—Ojalá. Me divierto mucho. Al principio dudaba si hacer seis funciones por semana, repitiendo el mismo texto, me iba a aburrir. Pero no me faltaron ganas ni un solo día, siempre encontré cómo hacerlo de una forma nueva. Ahora quiero dedicarme a esto toda la vida.

Además de Malena Guinzburg, al elenco de Casual lo compone Carlos Belloso, Diego Gentile, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich
Además de Malena Guinzburg, al elenco de Casual lo compone Carlos Belloso, Diego Gentile, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich

Los desafíos de “Casual” y la transición al teatro grupal

La trama de “Casual” gira en torno a los secretos y lo privado en la vida actual. ¿Te identificás con esta temática?

—Creo que, como todos, tengo algunos secretos. Mi Depende quién encuentre mi celular, tal vez pueda ver cosas que preferiría que no. Mi novio tiene mi clave, no oculto nada grave, pero me daría vergüenza que vean charlas tontas, como mis preguntas al ChatGPT por un grano o alguna playlist de música y que me digan “qué grasa”. Son esas “microvergüencitas” que uno no quiere mostrar. Eso sí: en mi vida de pareja no reviso celulares ni oculto nada, pero reconozco que soy algo chusma, incluso con los amigos.

¿Creés que hoy el celular es literalmente nuestra extensión, como muestra la obra?

—Totalmente. Si alguien analiza tu celular puede saber todo: en qué gastás, qué hacés, cuánto tiempo pasás con cada cosa. Es como la caja negra de quiénes somos.

— Y en el Instagram de tu novio, ¿no mirás si alguna chica le pone un corazoncito, por ejemplo?

—No, igual, la verdad que mi novio casi no usa las redes sociales. Cero, cero, cero. Las usa por laburo nada más. No me da esa ni esa chance. A ver, tampoco me quiero hacer la recontrasuperada en la vida. Tal vez si yo viera que sí pasa eso de: “Che, siempre te pone corazones”, no haría ningún escándalo, pero miraría para ver quién es, ¿entendés?

Malena Guinzburg en una escena con Mica Lapegüe
Malena Guinzburg en una escena con Mica Lapegüe

Secretos, privacidad y humor: la vida y el escenario

Con Las Chicas de la Culpa saltaste del teatro al horario central de los domingos en El Trece. ¿Cómo fue esa adaptación del humor al formato televisivo?

—Entendimos desde el comienzo que eran dos cosas distintas.En el teatro somos muy zarpadas, podemos hablar de todo sin filtro. En la televisión, los domingos a las 21 horas, ni siquiera es después del horario de protección al menor, así que tuvimos que armar un código propio y empezar a filtrar. Ahora también sumamos entrevistas, lo que cambió mucho la dinámica. De a poco encontramos nuestro estilo, nos divertimos e incluso vemos el impacto en la calle; mucha gente nos habla del programa, más allá de los números.

Siguen manteniendo la “picardía” propia pese a los nuevos límites. ¿Cómo lo logran?

—Obvio, nadie nos puede quitar la esencia. Nuestro humor tiene eso picante y natural. Aunque en tele no podemos hacer lo del teatro, tratamos de conservar la chispa.

¿Recibiste alguna reacción inolvidable por algún chiste o situación en teatro?

—En el teatro somos cuidadosas, no nos metemos con el público porque puede ser un caos, sobre todo con mil personas en el Nacional. Lo que sí pasa es que a veces decimos cosas muy graciosas en el teatro, pero si las subís a redes pueden tomarse mal porque salen de contexto. Ya nos pasó: subimos un recorte y alguien, un famoso, se ofendió. No te voy a decir quién es porque nadie se enteró. Nos llamó directamente y lo bajamos enseguida. Es el riesgo de que el humor, fuera de su entorno, pierda sentido.

¿Cómo lidian con esos riesgos en la era digital?

—Simple: mucho cuidado al elegir qué subimos. Sabemos que el lenguaje de las redes es distinto y hay cosas que solo funcionan cuando todos están en la misma sintonía. Con humor negro, sobre todo, hay que estar atentos a no herir.

Malena Guinzburg asumió su rol en Casual como un desafío actoral, fuera de su zona de confort del stand up
Malena Guinzburg asumió su rol en Casual como un desafío actoral, fuera de su zona de confort del stand up

De “Las Chicas de la Culpa” al Martín Fierro: trabajo y amistad

Hablando de tu papá, Jorge Guinzburg, ¿cómo vivís el peso del apellido y tu propia independencia profesional?

—Siento que hice mi propio camino. Ya van más de 20 años trabajando y toda mi carrera fue sin mi viejo, que falleció en 2008. Eso no quita que me llene de orgullo cuando lo recuerdan con cariño en el medio. No busqué nunca imitarlo ni podría hacerlo, pero no reniego de mi apellido, al contrario: estoy muy orgullosa.

¿Te inspiran algunos consejos o miradas de Jorge en tu faceta de entrevistadora?

—No busco copiarlo ni repaso sus entrevistas, pero sí me acuerdo de consejos sobre escuchar al entrevistado, que es lo básico para una buena charla. Viéndolo trabajar aprendí mucho y lo valoro.

Con un ritmo tan intenso de compromisos, ¿cómo manejás tu vida personal y la exposición?

—Por suerte puedo salir a la calle y hacer mi vida normal. Me gusta tener contacto con el público, recibir el cariño de quienes agradecen que los hagas reír. Lo difícil es el poco tiempo libre; entre “Las Chicas de la Culpa”, las funciones de “Casual” y las grabaciones para tele, no tengo un día de descanso. Es más, ahora termino esta entrevista y tengo una reunión.

Malena Guinzburg viene de hacer una gira por Europa con Las chicas de la culpa
Malena Guinzburg viene de hacer una gira por Europa con Las chicas de la culpa

El grupo Las Chicas de la Culpa es famoso por su trabajo en equipo y amistad. ¿Esa unión es real fuera del escenario?

—Es así, somos muy amigas y eso hace posible el éxito. Tuvimos diferencias, claro, pero las resolvimos. Venimos de una gira espectacular por Europa y hasta nos tomamos vacaciones juntas. Ahora estamos nominadas al Martín Fierro por la televisión y ya alquilamos una habitación para prepararnos juntas. Para que podamos divertirnos y decirnos lo que nos decimos en el grupo tiene que haber verdadera amistad.

En las giras y funciones internacionales, ¿qué diferencias notaste con el público y el humor local?

—En Ámsterdam y Londres el público era latino, pero en España el 80% eran españoles, algo que nos sorprendió y nos encantó. El humor es universal, todos nos reímos de lo mismo aunque algunos públicos sean más tímidos. Como pasa acá también: en algunos lugares en el interior tardan un poco en soltarse, pero después es igual.

¿Tienen que ajustar mucho el lenguaje o los códigos del humor dependiendo del público?

—Sí, con Las Chicas de la Culpa nos pasa seguido que alguna palabra no se entiende afuera. Entonces preguntamos: “¿Esto se entiende?”, y buscamos adaptarnos sobre la marcha. A veces, como público, te perdés alguna palabra, pero el contexto hace que todos nos entendamos.

¿Cómo vivís la nominación al Martín Fierro? ¿Tenés algún discurso preparado para la ceremonia?

—No, nunca prepararía un discurso. Estar nominada ya es muy lindo, es un reconocimiento. El lunes iremos a divertirnos, a celebrar y ojalá ganemos, porque siempre está bueno ganar.

Fotos: Rosario González del Cerro

Temas Relacionados

Malena GuinzburgTeatro ArgentinoComedia EscénicaHumor Televisivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tristeza de Griselda Siciliani al tener que despedirse de Vicky, su personaje en Envidiosa: “Ya es otro ser”

La actriz relató en la alfombra roja de los Premios Platino el cariño que le tomó a su papel y la dificultad de decir adiós

La tristeza de Griselda Siciliani al tener que despedirse de Vicky, su personaje en Envidiosa: “Ya es otro ser”

Quiénes fueron los ganadores argentinos en los Premios Platino 2026

Con El Eternauta como principal protagonista, directores, montajistas y actores fueron distinguidos en la Riviera Maya. Además, Guillermo Francella fue homenajeado con el premio Platino de Honor

Quiénes fueron los ganadores argentinos en los Premios Platino 2026

María Becerra contó el problema que sorteó previo a su show en los Premios Platino: “Antes de salir me descompuse”

La intérprete de “Corazón Vacío” se lució al inicio de la ceremonia en la Riviera Maya y relató la intimidad de su presentación

María Becerra contó el problema que sorteó previo a su show en los Premios Platino: “Antes de salir me descompuse”

La profunda reflexión de Guillermo Francella en los Premios Platino: “Estoy mucho más productivo que a los 40 años”

El actor fue distinguido por sus éxitos en cine y televisión en los Premios Platino. Fiel a su estilo, compartió momentos únicos y divertidos instantes que marcaron su vida profesional

La profunda reflexión de Guillermo Francella en los Premios Platino: “Estoy mucho más productivo que a los 40 años”

Mirtha Legrand impactó con un look aterciopelado en su vuelta a las mesazas: “La leyenda continúa”

Fue un retorno marcado por la emoción, con guiños de humor y un conjunto de Claudio Cosano que resaltó la elegancia de la gran diva argentina

Mirtha Legrand impactó con un look aterciopelado en su vuelta a las mesazas: “La leyenda continúa”

DEPORTES

Así quedó el cuadro de los playoffs del Torneo Apertura: cómo seguirá la jornada el domingo

Así quedó el cuadro de los playoffs del Torneo Apertura: cómo seguirá la jornada el domingo

Argentinos Juniors venció 2-0 a Lanús en los octavos de final del Torneo Apertura y jugará frente a Huracán

10 frases de Úbeda tras la eliminación de Boca en el Torneo Apertura: de los “errores no forzados” a la falta de definición

Argentina cayó ante Brasil en la final del Sudamericano Sub 17 femenino pero logró una histórica clasificación al Mundial

Penales, expulsiones y polémicas: la lupa sobre los fallos arbitrales en la eliminación de Boca ante Huracán

TELESHOW

La tristeza de Griselda Siciliani al tener que despedirse de Vicky, su personaje en Envidiosa: “Ya es otro ser”

La tristeza de Griselda Siciliani al tener que despedirse de Vicky, su personaje en Envidiosa: “Ya es otro ser”

Quiénes fueron los ganadores argentinos en los Premios Platino 2026

María Becerra contó el problema que sorteó previo a su show en los Premios Platino: “Antes de salir me descompuse”

La profunda reflexión de Guillermo Francella en los Premios Platino: “Estoy mucho más productivo que a los 40 años”

Mirtha Legrand impactó con un look aterciopelado en su vuelta a las mesazas: “La leyenda continúa”

INFOBAE AMÉRICA

Crucero Volendam arriba al puerto de Acajutla para visitar sitios turísticos en El Salvador

Crucero Volendam arriba al puerto de Acajutla para visitar sitios turísticos en El Salvador

Ciudad de Guatemala recibe primeras cabinas del sistema AeroMetro

El Ministerio de Agricultura de El Salvador reporta cosecha mecanizada y estabilidad de precios en granos básicos

Agustina Bazterrica: “Yo siempre escribo para el lector que está en mi cabeza, que es infumable”

De migrante a referente en Venecia: Salvadoreño protagoniza histórica presencia en exposición de arte internacional