Cuando yo era chico, la magia del Beto Alonso y de Enzo Francescoli fueron el pegamento extra de una relación, la mía con mi viejo, que no siempre se había entrelazado con el adhesivo natural de la paternidad. Aunque podría haber esperado que Félix creciera para contárselo oralmente, un sentido de urgencia me llevó a escribir sin mirar atrás, lanzado al vacío, como la corrida del Pity Martínez en Madrid. El asunto es que sólo tenía claro el título, River para Félix -parafraseando sin mucha imaginación a Ética para Amador, del filósofo español Fernando Savater-, y me faltaba el resto, o sea el libro entero, los 90 minutos de mi partido.