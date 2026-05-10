Una pareja robó caños de cobre usando un carrito para bebé y provocaron alarma por posibles fugas de gas

La pareja es grabada sustrayendo caños de cobre en Tolosa (Fuente: 0221)

Una pareja fue grabada mientras sustraía caños de cobre de medidores de gas en la calle 528 entre 118 y 119, en la localidad bonaerense de Tolosa, ciudad de La Plata durante la noche del viernes. Las imágenes, obtenidas a través de una cámara de seguridad de la zona, muestran a los involucrados desplazándose con un cochecito para bebé y deteniéndose en plena vía pública para retirar piezas de los gabinetes ubicados sobre la línea municipal.

La mayor inquietud de los vecinos surge por el riesgo de fuga de gas que generan estos robos, ya que al sustraer los caños pueden producirse pérdidas que, si no se detectan con rapidez, podrían provocar accidentes graves, según el medio 0221. Las denuncias por sustracción de cobre en La Plata presentan un claro aumento, especialmente por la tendencia de los delincuentes a atacar varias viviendas en una sola noche y así acumular una cantidad considerable del material, el cual es luego vendido en el mercado negro de metales.

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Calle 528 entre 118 y 119 donde ocurrió el robo de caños de cobre (Google Maps)

El alto valor del cobre se presenta como el principal incentivo detrás del aumento de robos de cables y cañerías en La Plata. A partir de esto, episodios similares se han repetido en distintos barrios platenses. Los vecinos insisten en la necesidad de una mayor presencia policial y acciones preventivas para disuadir una modalidad delictiva que compromete la seguridad de la comunidad.

Un grupo de vecinos de Tolosa convocó a una asamblea durante la jornada del miércoles a las 18 en el Club El Cruce (calle 522 entre 14 y 15) para discutir medidas frente a la ola de robos que afecta a diferentes sectores de este barrio de La Plata.

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El motivo principal del encuentro responde al incremento de delitos como robos callejeros, entraderas, “escruches” y fraudes conocidos como el cuento del tío. La preocupación creció tras hechos recientes que involucraron principalmente a jóvenes que iban a la escuela, así como a adultos mayores afectados por robos de autopartes y metales como picaportes, caños de gas y porteros eléctricos.

El reclamo firmado por los vecinos de La Plata al Ministerio de Seguridad (Fuente: 0221)

Los organizadores recordaron que seis meses atrás firmaron un acta compromiso con el Ministerio de Seguridad bonaerense durante una reunión con autoridades provinciales, pero denunciaron que las medidas acordadas no se han implementado plenamente. En esta nueva asamblea, los participantes planean evaluar el grado de cumplimiento del documento firmado y definir próximas acciones frente a un escenario que, advirtieron, se agrava cada semana.

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Operativo policial en Tolosa termina en incidentes

Un operativo de la Policía Bonaerense en Tolosa, asociado a estos hechos, derivó en disturbios. Los residentes quedaron resguardados en sus domicilios, protegiéndose de disparos y lanzamientos de piedras. Una cámara de vigilancia instalada en un comercio documentó además el intento fallido de robo cerca de Plaza Rocha.

Las cámaras de seguridad registraron los incidentes en Tolosa (Fuente: 0221)

Durante la noche del miércoles, un operativo de la Policía Bonaerense en el barrio La Bajada de Tolosa desencadenó enfrentamientos con balas de goma y pedradas, según registros audiovisuales captados por vecinos y difundidos por 0221. La acción policial se concentró en la intersección de 121 y 527, donde los agentes buscaban identificar un vehículo sospechoso.

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El conflicto escaló cuando un grupo de residentes respondió arrojando piedras a los efectivos, quienes repelieron el ataque utilizando disparos de balas de goma, de acuerdo a las imágenes y testimonios recogidos por el medio local. Cámaras de seguridad y teléfonos particulares documentaron el caos: en los videos se observa a varias personas huyendo por la vía pública mientras se escuchan fuertes detonaciones.

Las consecuencias incluyeron daños a una garita de vigilancia, que fue blanco de ataques durante la confrontación. Los incidentes ocurrieron pocas horas después de una reunión vecinal convocada para expresar la inquietud por la inseguridad en la zona, problemática que los habitantes vienen denunciando en las últimas semanas.

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