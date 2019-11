- Luis Alberto era una persona muy cálida, con mucho humor y humanidad. Tuve la suerte -dentro de la desgracia que es perder a un padre que murió a la misma edad de Luis y de lo mismo: cigarrillo-, que cuando falleció mi viejo hubo tres tipos que me pusieron una mano en el hombro y me reconfortaron: Charly García, Juan Alberto Badía y Luis Alberto. Me invitó a cenar para charlar, pero me dio vergüenza y no lo llamé. Spinetta también podía ser temperamental, dramático y un poco loco, pero era porque se preocupaba de más por todo. Y lo entiendo porque a veces yo mismo soy igual.