Con el intermezzo de "Meddle", una transición que sin embargo no hacía suponer lo que vendría, Pink Floyd alcanza los bordes de su identidad definitiva a partir de "The Dark Side of the Moon". En Led Zeppelin, y qué duda cabe que su cuarto disco constituye la nave insignia de su flota, no existe tal cosa aunque el sonido de sus dos primeros trabajos suene menos compacto, menos carnoso. No hay un balbuceo inicial, una búsqueda estética. Page, ya desde The Yardbirds, tiene muy en claro el asunto. Se ve, sí, que la producción presenta cada vez más pliegues, que el sonido es más pulposo e intenso, pero el camino ya se encuentra trazado.