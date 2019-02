"Son historias, detalles perdidos en la vida de los pintores, cosas que no solemos escuchar o a lo mejor no nos imaginamos. La selección fue súper caprichosa, y busqué historias que en cierto sentido me generen como un escalofrío instantáneo, cosas pequeñas pero que a mi me afectaron. Leí mucho, desde correspondencia a libros. Quizá se mencionaba por ahí a un colega que no conocía y eso me motivaba para averiguar sobre esa persona. También me pasó que muchos de los artistas que yo admiro quedaron afuera porque no terminaba de encontrar el tipo de historia que buscaba y otros, que su obra no me interesa, entraron, como Dalí que tiene muchas historias".