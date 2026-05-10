Continúa la incertidumbre en Medio Oriente por la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán, el 1 de mayo (REUTERS)

Estados Unidos espera una respuesta oficial de Irán a sus propuestas para poner fin a más de dos meses de enfrentamientos en Medio Oriente. El sábado, la actividad militar en la región disminuyó de manera considerable, dando paso a una jornada marcada por la expectativa y la cautela.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había anticipado que la contestación iraní llegaría en cuestión de horas, pero hasta el momento no se registraron novedades por parte de Irán ni Pakistán, país mediador que fue sede en las primeras negociaciones presenciales e indirectas entre Washington y Teherán.

PUBLICIDAD

Las conversaciones diplomáticas se intensificaron con una reunión entre Rubio y el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, celebrada en Miami.

En ese encuentro, ambos líderes enfatizaron la necesidad de mantener la cooperación regional para disuadir amenazas y promover la estabilidad en Medio Oriente. El comunicado oficial de la delegación estadounidense evitó mencionar a Irán explícitamente en el resumen de la reunión.

PUBLICIDAD

En las últimas jornadas, la región experimentó los combates más intensos desde la declaración del alto el fuego hace un mes. El viernes, los Emiratos Árabes Unidos reportaron que sus defensas aéreas interceptaron dos misiles balísticos y tres drones provenientes de Irán, ataque que provocó heridas moderadas a tres personas.

Emiratos Árabes Unidos denunció tres heridos de gravedad durante el último ataque iraní con misiles y drones hacia su territorio (Europa Press)

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán advirtió el sábado que responderá con represalias directas contra instalaciones estadounidenses en la región y buques identificados como enemigos si alguno de sus petroleros resulta atacado en el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Desde el inicio de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes a Irán, el 28 de febrero, Teherán restringió el paso de embarcaciones extranjeras por la zona marítima, una vía que antes de la guerra concentraba una quinta parte del flujo mundial de petróleo.

“Cualquier ataque contra petroleros y buques comerciales iraníes provocará una fuerte represalia contra uno de los centros estadounidenses en la región, así como contra los buques enemigos”, declaró el comandante de la marina del CGRI.

PUBLICIDAD

El comandante general Majid Mousavi señaló que “misiles y drones apuntan contra el enemigo y esperamos la orden de abrir fuego”, según declaraciones recogidas por la televisión pública Irib y la agencia Isna.

Además, el viernes se registraron choques esporádicos entre fuerzas iraníes y navíos estadounidenses en Ormuz, según señaló la agencia iraní Fars. Más tarde, la agencia Tasnim, vinculada al CGRI, citó a una fuente militar iraní que describió una situación de calma relativa.

PUBLICIDAD

El régimen de Irán amenazó con atacar instalaciones de EEUU en Medio Oriente si sus petroleros son agredidos (Europa Press)

El Comando Central de Estados Unidos informó que atacó a dos buques vinculados a Irán que intentaban ingresar a un puerto en territorio iraní. Un avión de combate estadounidense impactó las chimeneas de ambas embarcaciones, lo que forzó su retirada.

“Ya lo oyeron: tomamos nuestros tres destructores y los embestimos contra algunas cosas bastante grandes hoy y los dejamos en muy mal estado. Los destructores no sufrieron ningún daño. No sufrimos daños, pero nos disparaban y nosotros les disparábamos de vuelta, y nuestra potencia de fuego era muchísimo mayor que la suya y los dejaron en muy mal estado”, sostuvo el presidente estadounidense, Donald Trump, ante periodistas el viernes.

PUBLICIDAD

La presión internacional sobre Irán para frenar el conflicto creció a pocos días de la visita de Trump a China. Los mercados energéticos reaccionaron con incertidumbre ante la posibilidad de una escalada, que representa una amenaza para la economía global.

Donald Trump viajará a China y tendrá en su agenda una reunión clave con el líder chino Xi Jinping (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Durante más de dos meses de hostilidades, la zona del estrecho de Ormuz se convirtió en un punto estratégico, ya que cualquier alteración en la libre circulación de buques impacta directamente en el suministro energético internacional. El eventual acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos busca cerrar formalmente la guerra y abrir la puerta a negociaciones sobre temas más complejos, incluido el programa nuclear iraní.

PUBLICIDAD

Por el momento, la expectativa se centra en la respuesta de Irán y la posibilidad de que los canales diplomáticos logren estabilizar la región, lo que permitiría la reapertura segura de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.