— Todo esos temas pertenecen a un costado muy distinto de la profesión. Cuando tengo que salir al público tiene más que ver con el negocio del libro pero para nada con el arte de escribir (piensa) ¡Realmente no tiene nada que ver con escribir! En mis comienzos pensaba: “Oh, esto será maravilloso”. Primero publicaba solamente con mis iniciales y me dije: “Esto será genial, no voy a necesitar ni siquiera salir de casa”. Pero de a poco, cuando empezaron a salir más libros, los editores me empezaron a pedir más y más exposición. En definitiva tampoco me molesta porque en general ¡me gusta la gente! (risas). Me gusta salir de casa. Y no es tan terrible. A la vez, no ocurre tan frecuentemente. Lo que pasó anoche en ese maravilloso teatro no ocurre muy seguido. En parte porque no tengo tantos libros, quizá eso pasa una vez cada cinco o diez años. Así que realmente no es algo con lo que tenga que lidiar a diario.