Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a 10 terroristas de Hezbollah y destruyeron 40 edificios militares

La Brigada de Artillería dirigió los ataques contra edificios utilizados con fines militares, almacenes de medios de combate, un lanzador y otras infraestructuras que, según las FDI, servían para avanzar y ejecutar objetivos terroristas contra sus fuerzas.

Las fuerzas de la División 91 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una nueva ofensiva durante el fin de semana y atacaron más de 40 infraestructuras y eliminaron a más de 10 miembros del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano.

La Brigada de Artillería dirigió los ataques contra edificios utilizados con fines militares, depósitos de armas, un lanzador y otras infraestructuras que, según las FDI, servían para avanzar y ejecutar objetivos terroristas contra sus fuerzas.

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Las FDI reiteraron, a través de la red social X que continuarán actuando frente a amenazas contra los ciudadanos de Israel y sus propias fuerzas, siguiendo las directrices de la autoridad política.

Minutos más tarde, la Fuerza Aérea interceptó un objetivo aéreo sospechoso que fue identificado en el espacio aéreo donde operan las fuerzas de las FDI en Líbano.

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El sábado, Hezbollah informó que atacó el norte de Israel, pese a la tregua vigente entre ambos países. En un comunicado, la organización afirmó que “atacó con un dron una concentración de soldados del ejército israelí cerca de Misgav Am” en respuesta a “la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí”.

Medios oficiales libaneses reportaron tres ataques israelíes al sur de Beirut en la misma jornada, también en el contexto del alto el fuego establecido hace tres semanas entre ambos bandos.

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Tropas israelíes realizan maniobras en el lado libanés de la frontera, vistas desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, este lunes, en medio de un alto el fuego entre Israel y el Líbano (EFE/ Atef Safadi)

Las fuerzas israelíes y el grupo libanés respaldado por el régimen iraní intercambian disparos de forma diaria. La Agencia Nacional de Noticias (NNA) señaló que “el enemigo israelí lanzó dos ataques en la carretera de Saadiyat”, a unos 20 kilómetros al sur de Beirut, fuera de los bastiones tradicionales de Hezbollah.

Según los términos del alto el fuego anunciado por Washington, Israel mantiene el derecho de actuar ante ataques que sean planeados, inminentes o en curso. Las fuerzas israelíes también operan dentro de la llamada “línea amarilla”, una franja que se extiende unos 10 kilómetros dentro del territorio libanés a lo largo de la frontera, donde se advirtió a los residentes que no regresen.

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El diputado de Hezbollah, Hassan Fadlallah, advirtió el sábado sobre “una nueva fase”, en la que el grupo terrorista “no aceptará un retorno a la situación anterior al 2 de marzo”.

La organización chiita involucró al Líbano en el conflicto de Medio Oriente el 2 de marzo al lanzar cohetes contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel.

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El diputado de Hezbollah, Hassan Fadlallah, advirtió el sábado sobre “una nueva fase” en medio de las hostilidades entre el grupo terrorista e Israel en Líbano (REUTERS/Mohamed Azakir)

“Cuando ataca nuestros pueblos y suburbios, el enemigo debe esperar una respuesta, y eso es lo que está haciendo la resistencia”, declaró Fadlallah, en referencia a un ataque israelí esta semana contra suburbios del sur de Beirut dirigido, según afirmó, contra un comandante de Hezbollah.

El diputado también señaló que las conversaciones directas con Israel equivalen a un “camino de concesiones” y reiteró el llamado de Hezbollah al gobierno libanés para que opte por conversaciones indirectas.

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Representantes libaneses e israelíes se preparan para una tercera ronda de conversaciones directas en Washington la próxima semana. La primera reunión se realizó días antes de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el alto el fuego en el Líbano, y la segunda coincidió con la prórroga de tres semanas de la tregua.

El sábado por la mañana, el ejército israelí informó haber atacado más de 85 instalaciones de infraestructura de Hezbollah “desde el aire y en tierra” en las últimas 24 horas, incluyendo depósitos de armas y lanzadores.

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Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el martes pasado que un acuerdo de paz entre Israel y Líbano es “inminentemente posible” y debería alcanzarse en el corto plazo. “El problema entre Israel y Líbano no es Israel o Líbano, es Hezbollah”, declaró.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo)

Estados Unidos intensificó la presión diplomática en el conflicto entre Israel y Líbano desde mediados de abril, cuando Rubio actuó como mediador en la primera negociación directa entre delegaciones israelí y libanesa desde 1993. La reunión, realizada en el Departamento de Estado, no arrojó acuerdos concretos, pero sí resultó en una tregua temporal firmada el 16 de abril y prorrogada posteriormente por tres semanas.

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Rubio calificó la tregua como una “oportunidad histórica” y advirtió que el proceso será prolongado, ya que las “complejidades de décadas” en la relación entre ambos países no se resolverán en un solo encuentro.