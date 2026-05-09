Esto es lo que cobraron las actrices de ‘El diablo viste de Prada 2′: Meryl Streep negoció por una igualdad con Anne Hathaway y Emily Blunt

El Diablo Viste A La Moda 2 presenta su último tráiler.

Las protagonistas de El diablo viste de Prada 2 han convertido su regreso a la franquicia en un fenómeno tanto artístico como financiero. Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt acordaron regresar a sus icónicos papeles bajo un acuerdo inusual en Hollywood: las tres recibieron exactamente la misma compensación, marcando un precedente de equidad salarial en una de las producciones más esperadas de la temporada.

La información, revelada por Variety según cuatro fuentes cercanas a las negociaciones, detalla que Streep, la figura central como Miranda Priestly, no solo fue clave para concretar la secuela, sino que impulsó activamente que sus compañeras estuvieran en igualdad de condiciones. Aunque la intérprete de Miranda Priestly podría haber exigido un salario considerablemente superior, las partes involucradas decidieron que la cifra fuera igual para las tres: 12,5 millones de dólares por su participación en la película dirigida por David Frankel. Este acuerdo fue posible gracias a la inclusión de la cláusula de “favored nations”, práctica que garantiza que ningún miembro principal del reparto cobre menos que otro en el mismo rango. Dos de las fuentes consultadas aseguraron que tanto Hathaway como Blunt recibieron la misma suma para volver a dar vida a Andrea Sachs y Emily Charlton, respectivamente. El gesto, atribuido directamente a Streep en la mesa de negociación, honra el espíritu colectivo que hizo de la primera película un clásico perdurable.

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El salario base de ocho cifras no es la única fuente de ingresos para las actrices. Los contratos firmados incluyen bonificaciones ligadas al desempeño en taquilla, un mecanismo habitual en los grandes estudios, pero que en este caso destaca por la magnitud de las cifras alcanzadas. Las fuentes señalaron que los incentivos económicos ya comenzaron a pagarse, dado el éxito inmediato de la secuela en las boleterías mundiales. Hasta la fecha, El diablo viste de Prada 2 ha superado los 300 millones de dólares en recaudación global. Si la tendencia persiste y la película continúa batiendo marcas de taquilla, cada actriz podría ver sus ingresos superar los 20 millones de dólares gracias a la suma de salario y bonos. Este tipo de acuerdos, según expertos consultados por Variety, son habituales entre las grandes estrellas, aunque pocas veces se ven cifras tan elevadas fuera del circuito de superproducciones.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)

Un fenómeno en taquilla

El regreso de la franquicia fue posible tras una larga espera y con un presupuesto considerable. La primera entrega, estrenada en 2006, fue realizada con 35 millones de dólares y recaudó 326 millones en todo el mundo, consolidándose como un fenómeno cultural y comercial. Para la secuela, los estudios asignaron un presupuesto de 100 millones de dólares, gran parte del cual se destinó al elenco principal, según confirmó el director Frankel. El interés de Streep en retomar el papel de Miranda Priestly no era un hecho hasta hace apenas dos años. Según Aline Brosh McKenna, guionista de ambas películas, la actriz manifestó entonces que estaba “abierta” a considerar ideas para una continuación, lo que aceleró las conversaciones y permitió avanzar en el proyecto.

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Aunque el salario recibido por Streep en El diablo viste de Prada 2 es notable, no representa el mayor de su carrera. De acuerdo con otra fuente citada por Variety, ese honor lo tiene No mires arriba, la película de Adam McKay para Netflix, donde la estructura de pago difiere de la de los estudios tradicionales. En el caso de Netflix, la compensación incluye una estimación de lo que la película habría recaudado en cines, sumando un pago extra para sustituir los bonos de taquilla. La secuela se encuentra en su segunda semana de estreno y compite en la taquilla global con títulos como Mortal Kombat II. Las previsiones de la industria apuntan a que El diablo viste de Prada 2 podría sumar hasta 42 millones de dólares adicionales durante este fin de semana, lo que consolidaría su posición entre los estrenos más exitosos del año para 20th Century Studios.