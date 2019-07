—Me puse a jugar. Hace unos años que formo parte de un grupo de escritores que se llama Euripo, donde lo lúdico es muy importante. Haber estado ahí me condujo a tener mucha más información de la que ya tenía. Por eso en el libro aparecen referencias que tienen que ver con mis últimos 7 años. Eso me pareció interesante: en el fondo es Spinetta, que me acompaña durante la vida, pero aquí aparecen estas cosas que hoy me interesan y que no necesariamente son spinetteanas. Así me salió. Me puse a jugar con "Por" porque dije "acá hay 47 palabras" pero al no haber un armado sintáctico, empecé a moverlas. ¡Para mí! Como quien cocina un plato, probando con ingredientes poco conocidos o desconocidos. Y justo estaba leyendo cosas de Artaud, ahí descubrí otros vínculos. Así me fui dando manija, quise probar por acá, probar por allá, y empecé a tomar nota. Al principio no tenía mucha idea pero me di cuenta que había muchas para decir de la canción. Y ya tenía varios cuadernos con notas, entre ellas el descubrimiento que la palabra del medio -son 23 palabras antes, y 23 palabras después"- es "fin". Le escribí un mail a Patricia preguntándole por eso, y ella no sabía…