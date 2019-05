Alexandra Kohan esgrime sus argumentos contra el imperio de la doxa (no "pega", critica; no "pelea", discute; no divide, suma en disenso), ante todo en el plano del decir: no sólo en lo que dice, sino además en las formas del decir. Porque en muchos casos se da por hecho que el discurso universitario no puede ir más allá de sí mismo, o que si lo hace, para la divulgación, ha de caer ineludiblemente en vulgata; o que la jerga oscura, presuntamente para iniciados, es lo propio del psicoanálisis, sobre todo si es lacaniano; o que los nuevos medios de expresión, habilitados por las nuevas tecnologías, sirven sólo para sacar a pasear los egos o para que puedan agredir los cobardes.