—En realidad mi amor a la música en general y la admiración a los músicos en particular me llevó a que todos los relatos sean de los protagonistas. Yo tomé textualmente lo que me comentaron todos los entrevistados y mi función en este libro fue la de ir organizando y tejiendo todas las anécdotas en base a los encuentros, los conciertos, las jam sessions, los boliches, etc, etc. Eso, desarrollado en cada capítulo. Justamente creo que esa "declaración de amor" a la que se refiere Gustavo es haberles brindado el libro por completo a sus protagonistas.