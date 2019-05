De todas maneras, las interpretaciones que podemos hacer de la música de Spinetta -y esto es extensible a toda su obra- son siempre ambiguas o discutibles. Él mismo aclaró en más de una ocasión que su disco era más un antídoto contra la angustia que produce la lectura de Artaud que una inspiración directa, por más que la sombra del francés recorra los momentos más potentes del álbum. Lo que en realidad a mí más me interesó fue ir de la música a la época, y no el camino inverso. Quiero decir: Artaud nos permite entender el '73 argentino desde una perspectiva diferente, pero no sé cuánto nos ayuda el '73 a entender a Artaud.