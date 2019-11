Del mismo modo en que un avión llega desde Europa a la Argentina, Walsh fue el piloto que incorporó la literatura al relato de investigación policial. Las lecturas de Walsh no sólo incluían las que dicta el cánon de los literatos, sino que también leía literatura popular, como el pulp estadounidense, ese género negro de crímenes e investigadores no impolutos en el que el Estado era, de un modo u otro, uno de los culpables. Una marca de esta lectura se puede encontrar en el nombre de otra de sus obras, ¿Quién mató a Rosendo García?, que adoptaba el “quién mató” usual en el pulp. Daniel Link hace notar la introducción de lo novelesco sin la novela: el narrador recibe la noticia del fusilado que vive en junio, luego regresa a casa bajo un polvillo de tilos que lo pone nervioso. Sin embargo, esos tilos no existen en invierno. Roland Barthes en S/Z señala que un loro en un texto de Flaubert es puesto de manera arbitraria: no cumple ninguna función, no tiene relevancia. Sólo da cuenta, lo cual no es poco, de la presencia de la literatura.