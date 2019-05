—Sí. Yo no uso tanto el sintagma de responsabilidad afectiva, pero no porque no me guste sino porque me parece que ya teníamos un sintagma para eso que era el de ser más o menos buena gente. Nadie pide más que eso con una persona que no es tu pareja, nadie pide ningún sacrificio -ni siquiera por tu pareja-. Pero sí creo que uno tiene que cuidar a las personas con las que entra en algún tipo de vínculo, porque siempre va a implicar algún tipo de responsabilidad. No digo usar esta idea de la responsabilidad para andar juzgando o armando los ránkings de la buena gente. No me interesa eso; pero sí pensar que por más que estos vínculos no tengan nombre, no tengan significados tan nítidos y nadie tenga demasiado claro cómo actuar en este tipo de relaciones, no es que no se espera nada. De un tipo que acabo de conocer espero que me diga 'por favor' y 'gracias', que sea más o menos cortés, espero que me salude, espero que, supongamos que estamos en un vínculo que no es un noviazgo, pero de pronto aparece un tema de salud, bueno, espero que me ayude.