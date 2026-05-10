Mucha gente, ventas dispares y el fantasma de la crisis, en el último fin de semana de la Feria del Libro

Ventas dispares, mucha gente y el fantasma de la crisis: cómo viene la edición 50 de la Feria del Libro

Recta final de la Feria del Libro, la número cincuenta, la del medio siglo. Entre ajustes y austeridades, el gran shopping literario vuelve a ser un salvavidas flotando en el océano editorial. Este es el último fin de semana, donde los stands parecen agrandar sus mesas y los libros volverse más brillantes. ¿Se está vendiendo? ¿Más que el año pasado; menos? ¿Se ve mucha gente? ¿Se llevan uno, dos, tres libros? ¿Preguntan y se van, piden descuentos? Infobae Cultura habló con distintos editores. Así viene la mano.

“Viene tranqui”, resume Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro. “Pero la feria no es una isla”, agrega. “Hay mucha gente. Pero el que antes se llevaba tres o cuatro libros, hoy se lleva dos, y el que antes se llevaba dos, hoy intenta llevarse uno. También están los que se van sin ninguno. La feria es también un acercamiento a los libros. Desde ese lado nosotros estamos contentos”. ¿Números? “Estimamos que por debajo al año pasado; hay que ver cómo termina”.

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Azul Francia es un sello que nació hace ocho años y que ya cuenta con un catálogo robusto. En esta edición forma parte del stand colectivo de la CAL, el número 722 del Pabellón Azul. Francisca Mauas, su editora, asegura que “las ventas vienen flojas, definitivamente más flojas que el año pasado”. “Es muy difícil que la gente compre libros. No se gasta a mansalva. Me da la sensación de escasez, de falta, de dolor. Mucho de ‘¿cuánto sale?, ¿me hacés descuento?’, y por ahí sale 20 lucas un libro".

“Ponemos accesibles a los libros, incluso debiendo plata, para que la gente pueda comprarlos y nuestros proyectos no se vayan al demonio. Muchos años fueron así”, recuerda Mauas e inmediatamente aclara que “la alegría de hacer libros es infinita”: “Hay que resistir, seguir intentando: toda crisis pasa. Romantizamos mucho los libros y no voy a dejar de hacerlo por ninguna crisis”. “Siempre la feria es hermosa: está lleno de gente y, aunque no compren, es bueno que vengan y se sientan parte”, concluye.

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“Viene tranqui”, resume Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro. “Pero la feria no es una isla”

El caso de Planeta parece ser una anomalía: viene un 15% arriba, en comparación a la feria del año pasado y a esta altura del evento. “Falta el último fin de semana que viene la Conabip y esto se refleja mucho en ventas”, dice Santiago Satz, Gerente de Comunicación de Grupo Planeta Argentina. ¿A qué se debe? Por un lado, las figuras: autores de renombre, bestsellers, influencers. Por ejemplo, Alice Kellen presentó su libro ante mil personas y estuvo firmando ejemplares durante cinco horas.

Este año, por primera vez, pusieron tres stands. Ya habían tenido dos pero desde hace cinco que ponían uno solo. Para esta edición desplegaron un stand principal —de los más grandes de La Rural—, otro con literatura juvenil y un tercero dedicado a El Eternauta. “Ojalá podamos repetir: nos funcionó muy bien”, dice Satz y agrega: “Entiendo que la Feria es un punto de encuentro de lectores y no lectores. Por eso trabajamos mucho en acciones de marketing y comunicación para mejorar la experiencia de compra”.

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El sello Tinta Limón forma parte de un stand colectivo, el número 1916, junto a Traficante de sueños de España, Bajo Tierra de México, Lom de Chile, y Nocturna, Hijas de Kore y El Zócalo de Argentina. Diego Skliar, su editor, cuenta que “todo viene más o menos igual que el año pasado”. “Todavía no tenemos números finos, pero sí notamos más afluencia de público, más interés, gente contenta, pero que no siempre repercute en las ventas”, agrega en su primera percepción antes del cierre.

Luego arroja una reflexión, un diagnóstico: “El propio detone de la economía y el propio garrón implosivo que estamos viviendo como sociedad llegaron a un límite por el cual se tiene que salir por otro lado. Están volviendo ciertos rasgos de deseo y de solidaridad. El mambo no viene por el lado del odio, del encierro y del individualismo. Murió la ilusión emprendedurista y está volviendo a ganar la sociedad argentina y su poder popular. Esa es mi intuición, y creo algo de eso en la Feria del Libro se está expresando”.

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Francisca Mauas de Azul Francia cuenta que “las ventas vienen flojas, definitivamente más flojas que el año pasado". "No se gasta a mansalva", asegura

Ediciones Las Guachas es una editorial patagónica radicada en San Martín de los Andes, con sede también en Bariloche. Está por cumplir siete años y este es el tercero que participa de la Feria. En el stand Lente Cultural Patagonia, en el Pabellón Ocre, donde se pueden conseguir los treinta títulos de su catálogo, “la afluencia de público es muchísima”, dice Tamara Padrón Abreu, directora del sello. “Estuvimos muy activas con presentaciones y participando del Festival Palabra Indígena”, cuenta.

“Las ventas en general han bajado: podría decir que cerca de un veinticinco por ciento menos respecto al año pasado. Esto es algo que venimos hablando con otros libreros, con otras editoriales. La venta es menor. Sin embargo, cuando hay eventos, cuando se presenta un autor o autora, cuando hay una actividad, presentación, charla o debate, se produce una mediación con el público e inmediatamente compran los libros. Pospresentación se vende un montón. Ahí súper bien la venta”, agrega.

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Sin embargo, hay un detalle, “y esto es un juicio personal”, aclara: “Hay mucho menos poder adquisitivo. Entonces, la comunidad lectora o la gente que pasea por la feria, al disponer de menos dinero, elige muy bien en qué gastarlo. A veces, ofertas: en nuestro catálogo tiene muy buenos precios, y eso es una política editorial. Pero lo que determina o define muchas veces es cómo llegó ese libro a su conocimiento: una nota crítica, algo que ve en el diario, muchísimo las redes o in situ lo que pasa en la feria".

“La afluencia de público es muchísima”, dice Tamara Padrón Abreu de Ediciones Las Guachas, pero “las ventas han bajado cerca de un veinticinco por ciento"

Ramiro Villalba de AZ Editora, sello con una enorme producción de literatura infantil y juvenil, así como también de libros escolares, dice con optimismo que “una vez más volvemos a comprobar que la Feria del Libro está más viva que nunca, frente a las circunstancias o a la coyuntura que se vive. Lo cierto es que la gente la sigue eligiendo como uno de los paseos culturales más destacados del año. Y eso es lo que estamos viendo en la afluencia de gente, que se siente un poco más que los años anteriores".

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Ubicada en el stand 1011 del Pabellón Verde, AZ está de festejo: este año cumple cincuenta. “Fundada en 1976 como una editorial dedicada a la educación y libros universitarios, fue progresivamente incursionando en la literatura infantil, en la literatura juvenil, y material de interés general para adultos”, cuenta y agrega: “La feria está, actualmente, en las mismas cantidades de ventas, en unidades me refiero, que el año anterior. Y en este contexto, lo que nos parece un resultado muy positivo”.

Este año han “apalancado” con muchas novedades editoriales, cuenta Villalba: “Una estrategia nuestra es tratar de ofrecer grandes libros a los mejores precios del mercado y en eso hemos hecho un gran esfuerzo. En líneas generales, yo creo que incluso va a terminar mejor”. Falta ver cómo impacta el programa Libro% de la Conabip, donde las bibliotecas populares son las protagonistas, y las ventas en el último finde de la feria. Si bien nota más gente, subraya erte detalle: “Hay muchas consultas por el precio”.

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“La feria está, actualmente, en las mismas cantidades de ventas, en unidades me refiero, que el año anterior. Y en este contexto", dice Ramiro Villalba de AZ Editora

Los editores de Ediciones IPS (Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx), el sello que está en el stand 216 del Pabellón Azul, se muestran optimistas. “Aun ante la baja del poder adquisitivo y la mala situación económica, estamos vendiendo muchos libros en la Feria”, dice Nicolás Bendersky. “De hecho, a esta altura venimos vendiendo más libros en comparación con la de 2025. Desde siempre nuestra editorial tiene la política de precios accesibles a trabajadores y estudiantes”, explica el editor.

“Con el fenómeno que hay en relación con la izquierda, y con Myriam Bregman en especial, que tiene una alta imagen positiva, es lógico que se refleje en los libros y en nuestro stand. Notamos un interés muy grande por conocer las ideas de la izquierda", dice y señala Zurda, el libro de la dirigente del Frente de Izquierda Unidad que el año pasado, cuando lo presentó en la Feria, fue en la actividad más convocante de aquella edición: “Es furor, la gente lo compra entusiasmada y se saca fotos con el banner”.

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“Vemos mucha avidez por conocer libros introductorios como El estado y la revolución de Lenin, el Manifiesto Comunista de Marx y Engels o el folleto ¿De que hablamos cuando decimos socialismo?”, dice Bendersky. “Estamos aprovechando la feria para difundir nuestras publicaciones, al calor del fenómeno Bregman. Es algo que se expresa en el interés por las ideas marxistas y de izquierda, especialmente entre los jóvenes, que están lejos de haberse vuelto de derecha, como se decía”, concluye.