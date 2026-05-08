Pacho O’Donnell dona una colección de libros a la Biblioteca Ricardo Güiraldes: “Tienen una visión nacional, popular y federal”

Pacho O’Donnell dona 300 libros a la Biblioteca Ricardo Güiraldes: “Es una colección sesgada hacia una visión nacional, popular y federal” (Foto: Juan Ignacio Tapia)

Pacho O’Donnell formalizó la donación de su biblioteca personal a la Red de Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, una colección compuesta por unos 300 libros que, según el propio autor, ofrece una perspectiva “sesgada hacia una visión nacional, popular y federal de la historia”. La entrega de este acervo se presentará públicamente este viernes a las 19 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en un acto que reunirá a lectores y referentes del mundo cultural.

El historiador y exministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires explicó que los volúmenes reunidos a lo largo de su vida constituyen un legado deliberado, marcado por el revisionismo histórico y la divulgación de autores habitualmente relegados del canon dominante. La Biblioteca Ricardo Güiraldes —ubicada en Talcahuano 1261— será responsable de custodiar y poner en consulta estos ejemplares, como parte de la política pública para fortalecer el acceso libre al conocimiento en la capital.

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En palabras de O’Donnell a Infobae Cultura: “Esta es una colección, no es una biblioteca, son los libros que yo he ido leyendo como apasionado de la historia a lo largo de mi vida y que ahora pienso que queda como legado”. Subrayó que el valor de la donación radica en su sesgo consciente: “Es una colección sesgada hacia una visión nacional, popular y federal de la historia, es decir, hacia el revisionismo histórico, que es una historiografía alternativa a la historia liberal, que siempre es la que se ha enseñado y que se ha impuesto en nuestro país”.

El escritor remarcó que varios de los pensadores nacionales a los que busca dar visibilidad —entre ellos José María “Pepe” Rosa, Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui y Jorge Abelardo “Colorado” Ramos— han sido históricamente relegados tanto en los espacios académicos como en las propias librerías contemporáneas. “Si en la actual Feria del Libro buscamos libros de estos autores no nos será fácil encontrar”, dijo O’Donnell al medio Infobae. Aseguró que tampoco figuran entre las prioridades de estudio en las universidades argentinas.

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El historiador habló de ese valioso acervo personal: “Son los libros que yo he ido leyendo como apasionado de la historia a lo largo de mi vida”, asegura (Foto: Juan Ignacio Tapia)

La decisión responde a un vínculo personal y simbólico con las bibliotecas públicas de Buenos Aires. O’Donnell precisó que antes había donado su “colección audiovisual a la Biblioteca Nacional y esta vez preferí hacerlo a esta, que además es la cabecera de las bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires”. El destino elegido para la donación, la Biblioteca Ricardo Güiraldes, evoca sus propios años de formación intelectual: “Esta biblioteca tiene un contenido afectivo para mí, porque antes estaba en la calle Carlos Pellegrini y yo cuando era adolescente iba y leía ahí. Me atendía una muy vocacionada bibliotecaria que se llamaba Silvia Mana. Fue una parte importante de mi formación. O sea, los libros estaban al alcance de mi mano”, relató O’Donnell a Infobae.

El acervo está compuesto por unos 300 libros, muchos subrayados, dedicados o con evidentes signos de uso. El autor aclaró que el perfil de la colección está alineado con la orientación de su propia obra: “Mis libros, en general los libros que yo he escrito han tenido esta orientación: Juana Azurduy, Juan Manuel de Rosas, caudillos federales, Artigas, La Independencia de 1815”, afirmó.

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La actividad de presentación de la donación incluirá una entrevista titulada Pacho O’Donnell, una vida entre libros, a cargo de la periodista de Infobae, Patricia Kolesnicov, donde el escritor reflexionará sobre su itinerario intelectual y el sentido público de la apertura de su acervo personal al conjunto de la ciudadanía. Será hoy a las 19 horas en la Feria del Libro de Buenos Aires.

La Feria del Libro de Buenos Aires concluye el lunes 11 de mayo

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires cuesta 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

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Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

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Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

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Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).