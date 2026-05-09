Argentinos Juniors y Lanús chocarán por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Un muy atractivo encuentro en los papeles tendrá lugar en el estadio Diego Armando Maradona a partir de las 21:30: Argentinos Juniors y Lanús expondrán sus urgencias en busca del pase a los cuartos de final del Torneo Apertura. El ganador de esta llave se enfrentará con el que triunfe en primer turno en la Bombonera (Boca o Huracán). Dirigirá Leandro Rey Hilfer.

El Bicho, que terminó como escolta de Independiente Rivadavia en la Zona B, pero quedó tercero detrás de River por diferencia de gol, apostará todas sus fichas a esta cita ya que quedó afuera prematuramente de la Copa Argentina y la Libertadores (en tanda de penales ante Midland y Barcelona de Ecuador, respectivamente). Para redondear un buen semestre, los de Nicolás Diez pretenden estar al menos entre los mejores ocho del certamen y se ilusionan con levantar el trofeo.

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Por su parte, un Granate que culminó en el quinto lugar (sexto detrás de Independiente por diferencia de gol) de la Zona A, tendrá que afrontar una prueba de carácter después de la goleada 4-0 sufrida en Bolivia ante Always Ready entre semana, resultado que comprometió sus chances de acceso a los octavos de la Libertadores (todavía tiene que visitar a Liga de Quito en Ecuador y cerrará de local con Mirassol de Brasil).

Si bien cayó en su última presentación ante Gimnasia en La Plata, Argentinos arriba en buena forma a este compromiso ya que triunfó en seis de los últimos ocho (con dos caídas). Los dirigidos por Mauricio Pellegrino, que tendrá que moderar las cargas por la doble competición, solamente ganaron uno de los últimos seis cotejos disputados en el ámbito local (el clásico ante Banfield).

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Vale recordar que, en caso de igualdad en los 90 minutos, se disputarán dos tiempos extra de 15’ (si se mantiene la paridad, definirán a penales). El que se clasifique a cuartos de final disputará la siguiente instancia entre semana y ya tiene clara la localía: serán visitantes de Boca en la Bombonera si el Xeneize avanza o recibirán a Huracán si se impone el Globo.

Probables formaciones:

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Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Diego Porcel; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera; Marcelino Moreno y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino

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Estadio: Diego Armando Maradona

Hora: 21.30

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Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Televisará:

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Imagen detallada del cuadro de eliminatorias del Torneo Apertura 2026 de la LPF, mostrando los enfrentamientos de octavos de final con los escudos de los equipos en un estadio de fútbol lleno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda completa de los octavos de final:

El cronograma de octavos de final del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

16:30 Talleres-Belgrano

19:00 Boca-Huracán

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21:30 Argentinos Juniors-Lanús

21:30 Independiente Rivadavia-Unión

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Domingo 10 de mayo

15:00 Rosario Central-Independiente

17:00 Estudiantes LP-Racing

19:00 River-San Lorenzo

21:30 Vélez-Gimnasia LP