Deportes

Argentinos Juniors y Lanús chocarán por los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

El Bicho y el Granate se medirán en La Paternal. El ganador de este cruce se medirá en cuartos con Boca o Huracán. Arrancará a las 21:30

Guardar
Google icon
Imagen dividida mostrando a jugadores de Argentinos Juniors en camisetas rojas celebrando a la izquierda y a jugadores de Lanús en granate celebrando a la derecha

Un muy atractivo encuentro en los papeles tendrá lugar en el estadio Diego Armando Maradona a partir de las 21:30: Argentinos Juniors y Lanús expondrán sus urgencias en busca del pase a los cuartos de final del Torneo Apertura. El ganador de esta llave se enfrentará con el que triunfe en primer turno en la Bombonera (Boca o Huracán). Dirigirá Leandro Rey Hilfer.

El Bicho, que terminó como escolta de Independiente Rivadavia en la Zona B, pero quedó tercero detrás de River por diferencia de gol, apostará todas sus fichas a esta cita ya que quedó afuera prematuramente de la Copa Argentina y la Libertadores (en tanda de penales ante Midland y Barcelona de Ecuador, respectivamente). Para redondear un buen semestre, los de Nicolás Diez pretenden estar al menos entre los mejores ocho del certamen y se ilusionan con levantar el trofeo.

PUBLICIDAD

Por su parte, un Granate que culminó en el quinto lugar (sexto detrás de Independiente por diferencia de gol) de la Zona A, tendrá que afrontar una prueba de carácter después de la goleada 4-0 sufrida en Bolivia ante Always Ready entre semana, resultado que comprometió sus chances de acceso a los octavos de la Libertadores (todavía tiene que visitar a Liga de Quito en Ecuador y cerrará de local con Mirassol de Brasil).

Si bien cayó en su última presentación ante Gimnasia en La Plata, Argentinos arriba en buena forma a este compromiso ya que triunfó en seis de los últimos ocho (con dos caídas). Los dirigidos por Mauricio Pellegrino, que tendrá que moderar las cargas por la doble competición, solamente ganaron uno de los últimos seis cotejos disputados en el ámbito local (el clásico ante Banfield).

PUBLICIDAD

Vale recordar que, en caso de igualdad en los 90 minutos, se disputarán dos tiempos extra de 15’ (si se mantiene la paridad, definirán a penales). El que se clasifique a cuartos de final disputará la siguiente instancia entre semana y ya tiene clara la localía: serán visitantes de Boca en la Bombonera si el Xeneize avanza o recibirán a Huracán si se impone el Globo.

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Diego Porcel; y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera; Marcelino Moreno y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino

Estadio: Diego Armando Maradona

Hora: 21.30

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Televisará:

Vista aérea de un bracket de torneo de fútbol mostrando los cruces del Torneo Apertura 2026, con el logo LPF y trofeo central, sobre un estadio lleno de aficionados.
Imagen detallada del cuadro de eliminatorias del Torneo Apertura 2026 de la LPF, mostrando los enfrentamientos de octavos de final con los escudos de los equipos en un estadio de fútbol lleno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda completa de los octavos de final:

cronograma octavos de final torneo apertura
El cronograma de octavos de final del Torneo Apertura
  • Sábado 9 de mayo

16:30 Talleres-Belgrano

19:00 Boca-Huracán

21:30 Argentinos Juniors-Lanús

21:30 Independiente Rivadavia-Unión

  • Domingo 10 de mayo

15:00 Rosario Central-Independiente

17:00 Estudiantes LP-Racing

19:00 River-San Lorenzo

21:30 Vélez-Gimnasia LP

Temas Relacionados

Argentinos JuniorsLanúsLiga ProfesionalTorneo Apertura 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe definirán uno de los boletos a cuartos del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

La Lepra mendocina y el Tatengue se medirán desde las 21:30 en Cuyo. Dirigirá Luis Lobo Medina

Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe definirán uno de los boletos a cuartos del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al Toronto FC en busca de la recuperación en la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas vienen de una increíble derrota en el clásico frente a Orlando. Desde las 14, por Apple TV

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al Toronto FC en busca de la recuperación en la MLS: hora, TV y formaciones

Se abren los octavos de final del Torneo Apertura con el vibrante clásico cordobés entre Talleres y Belgrano: hora, TV y agenda

Se levanta el telón de los mata-mata en la Liga Profesional. El primer cruce será entre la T y el Pirata en Córdoba

Se abren los octavos de final del Torneo Apertura con el vibrante clásico cordobés entre Talleres y Belgrano: hora, TV y agenda

El Arsenal de “Los invencibles”: un equipo que marcó época y ganó una liga única

La temporada 2003/04 consagró a un grupo irrepetible, cuyo fútbol y mentalidad los llevaron a conquistar el único trofeo dorado en la historia de la Premier League

El Arsenal de “Los invencibles”: un equipo que marcó época y ganó una liga única

Se entrenaba con varones, hoy tiene una cancha con su nombre y anotó el gol que llevó a Argentina al Mundial Sub 17

La mediocampista que comenzó a entrenar con varones, actualmente conforma el plantel de River Plate y se destaca en el esquema del combinado nacional, tras una carrera marcada por logros personales y colectivos en el deporte

Se entrenaba con varones, hoy tiene una cancha con su nombre y anotó el gol que llevó a Argentina al Mundial Sub 17

DEPORTES

Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe definirán uno de los boletos a cuartos del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe definirán uno de los boletos a cuartos del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al Toronto FC en busca de la recuperación en la MLS: hora, TV y formaciones

Se abren los octavos de final del Torneo Apertura con el vibrante clásico cordobés entre Talleres y Belgrano: hora, TV y agenda

El Arsenal de “Los invencibles”: un equipo que marcó época y ganó una liga única

Se entrenaba con varones, hoy tiene una cancha con su nombre y anotó el gol que llevó a Argentina al Mundial Sub 17

TELESHOW

Marcelo Tinelli: “La mayor falencia que tenemos los argentinos es no escucharnos”

Marcelo Tinelli: “La mayor falencia que tenemos los argentinos es no escucharnos”

Wanda Nara palpita el estreno de su ficción vertical con Maxi López: “No veo la hora de que lo miren mis hijos”

El director Alberto Maci habla sobre su documental sobre China Zorrilla: “Era una mujer magnética, un don de Dios”

Nació en Mendoza, tocó con Drexler y sueña a lo grande: quién es Gala Celia, la argentina que brilla con Ricardo Arjona

Traiko Pinuer, de Meta Guacha: “Me perdí cosas con mis hijos por llevar esta vida”

INFOBAE AMÉRICA

Vladimir Putin presidió un desfile militar austero por el Día de la Victoria y habló de la invasión a Ucrania: “El triunfo será nuestro”

Vladimir Putin presidió un desfile militar austero por el Día de la Victoria y habló de la invasión a Ucrania: “El triunfo será nuestro”

EN VIVO | Israel emitió avisos de evacuación para nueve aldeas en el sur del Líbano

Estados Unidos amplió las sanciones contra empresas chinas e iraníes que apoyan al sector armamentístico del régimen persa

Estados Unidos revisa posibles cambios en la resolución de la ONU contra los ataques de Irán y el bloqueo en Ormuz

Taiwán advirtió que el nuevo presupuesto de Defensa podría crear “brechas” en las capacidades militares de la isla