—Todos estamos dotados de recursos para tratar con la muerte, pero no con la desaparición. Cuando desaparece un ser querido hay una llave emocional que no cierra. Ellos lo que hacen es traer de la desaparición a la muerte, que es también una realidad muy trágica, pero no es ese agujero negro de dolor y sufrimiento. Esto ellos lo comprobaron muy rápidamente porque madres, hermanos, parejas, que habían sufrido la desaparición de un ser querido, muchos años después, cuando los recuperaban, todo el dolor de esa persona se expresaba cuando ellos les restituían esos huesos. Por ejemplo la madre de Marcelo Gelman, la esposa del escritor Juan Gelman, besó todos los huesos de su hijo. Ahí hay una congoja, que es el inicio del duelo también. Eso condiciona tanto la vida de una persona, que no hay quien no les esté eternamente agradecido por lo que hacen.