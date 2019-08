A todo esto, una novedad de la segunda temporada fue un remedo de aquellas burlas a las revistas que Castelo hacía con Dolina en radio. Se llamó Pasando revista —nombre que algunos asocian a la práctica castrense homónima— y generó un pequeño incidente con la empresa Perfil, cuyas publicaciones aparecían de manera permanente en el espacio. Las críticas no solo apuntaban al contenido de las notas —ponían una revista en una licuadora para decir que tenían mala leche— sino a marcar el reciclado de un mismo artículo en otras publicaciones de la editorial. La empresa Perfil, fundada por los Fontevecchia, mandó un telegrama para que cesaran los cuestionamientos, tras lo cual, Becerra se reunió con Enrique Torres, director de una de las publicaciones, TV Todo —competencia de TV Guía—: "Pasando Revista era una sección que no gustaba mucho a algunos ejecutivos de las editoriales —recuerda Torres treinta y cinco años después—. A mí sí me gustaba y también me convenía. Cuando la revista que dirigía aparecía en manos de Becerra o Castelo, se hablaba más de ella y las ventas subían. Y precisamente de eso hablamos en la reunión con Raúl. Es más, hicimos un convenio para mantener a TV Todo en Pasando Revista. En TV Todo se hicieron muchas notas al programa y, fundamentalmente, a los integrantes del equipo. En la editorial había gente a la que no le gustaba ver cómo en pantalla Raúl y Castelo rompían revistas, pero la relación con La noticia rebelde continuó. De hecho recuerdo visitas de Nico Repetto a la editorial en busca de material para algunas notas producidas por el programa".