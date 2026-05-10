Así avanza la deforestación en Ecuador, uno de los países más biodiversos del mundo

Excavadoras limpian una franja de bosque para construir una nueva ruta para un oleoducto, en San Luis, Ecuador. 16 de junio de 2021 (REUTERS/Tito Correa)

Ecuador, reconocido internacionalmente como uno de los países con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta, continúa perdiendo bosques a un ritmo que preocupa a científicos, ambientalistas y organismos multilaterales. En 2025, el país perdió 33.000 hectáreas de bosque natural, una superficie equivalente a más de dos veces el área urbana de Quito o a casi la mitad del territorio de Singapur.

La cifra, recopilada por la plataforma Global Forest Watch, implica además la liberación de aproximadamente 22 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂), un volumen similar a las emisiones anuales de países enteros como Croacia o Paraguay.

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El dato revela la magnitud del desafío ambiental que enfrenta Ecuador. Aunque el país alberga ecosistemas únicos como las Islas Galápagos, el Parque Nacional Yasuní y los bosques nublados andinos, la presión de la expansión agrícola, la minería, la apertura de carreteras y las actividades extractivas sigue reduciendo la cobertura forestal.

Deforestación en Ecuador: vista del satélite de Google Earth en 2012 y 2020

En 2020, Ecuador contaba con 14 millones de hectáreas de bosque natural, que cubrían más del 56% de su territorio. Cinco años después, la pérdida acumulada evidencia que el país sigue atrapado en una tensión estructural entre conservación y explotación de recursos naturales.

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La desaparición de bosques no solo afecta a la flora y fauna. Los bosques ecuatorianos cumplen una función crítica en la regulación del clima, la conservación de fuentes hídricas y la protección de territorios indígenas. Su destrucción incrementa la vulnerabilidad frente a sequías, inundaciones y deslizamientos.

Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo, una categoría que agrupa a naciones que concentran la mayor parte de la biodiversidad global. Según el Ministerio del Ambiente y organismos internacionales, el territorio ecuatoriano alberga miles de especies de plantas, aves, mamíferos y anfibios, muchas de ellas endémicas.

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Pero esa riqueza natural convive con fuertes presiones económicas. En la Amazonía ecuatoriana, organizaciones como Amazon Conservation Association (MAAP) y Mongabay han documentado cómo la apertura de nuevas vías, la expansión petrolera, la minería y la agricultura mecanizada aceleran la fragmentación del bosque.

En los últimos tres años los incendios forestales en Ecuador, que se suelen presentar en la época seca (de julio a septiembre), causaron la pérdida de 61.665 hectáreas (EFE/José Jácome/Archivo)

En territorios indígenas, como los de los pueblos Waorani, Achuar y Shuar, líderes comunitarios advirtieron que la pérdida de bosque compromete no solo el equilibrio ecológico, sino también sus formas de vida y su seguridad alimentaria.

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Aunque 33.000 hectáreas pueden parecer una cifra menor en comparación con gigantes regionales, el impacto relativo es significativo para un país de apenas 256.000 kilómetros cuadrados.

Por ejemplo, Brasil perdió millones de hectáreas de bosque tropical en los últimos años, pero cuenta con una superficie territorial 33 veces mayor que Ecuador. En términos proporcionales, la pérdida ecuatoriana resulta considerable.

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Una vista aérea muestra la deforestación cerca de un bosque en la frontera entre la Amazonia y el Cerrado en Nova Xavantina, estado de Mato Grosso, Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli/Foto de archivo)

Según datos de Global Forest Watch, Ecuador registró una de las tasas más altas de pérdida de bosque natural en relación con su tamaño durante la última década. La deforestación también tiene implicaciones climáticas globales. Los bosques tropicales funcionan como sumideros naturales de carbono, absorbiendo CO₂ de la atmósfera. Cuando son talados o quemados, ese carbono es liberado, contribuyendo al calentamiento global.

Las 22 millones de toneladas de CO₂ asociadas a la pérdida forestal de 2025 equivalen a retirar de circulación cerca de 4,8 millones de automóviles durante un año, según estimaciones basadas en factores de emisión utilizados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

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La reducción del bosque natural se produce en momentos en que Ecuador asumió compromisos internacionales para frenar la deforestación y proteger ecosistemas estratégicos.

En diciembre de 2024, el país concretó un canje de deuda por naturaleza por USD 1.500 millones destinado a movilizar unos USD 460 millones para la conservación del biocorredor amazónico, que incluye 4,6 millones de hectáreas de áreas protegidas y 1,8 millones de hectáreas adicionales de bosques y humedales.

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El sol brilla sobre el Parque Nacional Yasuní, en la selva del noreste de Ecuador, en la región amazónica, el 17 de mayo de 2007(Foto AP/Dolores Ochoa, Archivo)

La operación fue presentada como uno de los mecanismos financieros más ambiciosos para proteger la Amazonía ecuatoriana y fortalecer la gestión ambiental.

Sin embargo, especialistas advierten que los recursos financieros, por sí solos, no garantizan resultados si no van acompañados de controles efectivos, presencia estatal y políticas que reduzcan los incentivos económicos detrás de la tala.

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Los motores de la deforestación en Ecuador son diversos. Entre los principales figuran la expansión de la frontera agropecuaria, la producción ganadera, los monocultivos, la minería legal e ilegal, y la construcción de infraestructura vial.

En la Costa, la presión sobre remanentes de bosque seco y manglares ha estado históricamente vinculada al crecimiento urbano y a la actividad camaronera. En la Sierra, los bosques andinos enfrentan amenazas por cambios de uso del suelo. En la Amazonía, la minería y el petróleo continúan siendo factores determinantes.

En la Costa hay presencia de manglares (Ministerio de Ambiente)

Además de sus impactos ambientales, la deforestación tiene consecuencias sociales y económicas. La degradación de cuencas hidrográficas puede afectar el abastecimiento de agua para ciudades y comunidades rurales, mientras que la pérdida de biodiversidad compromete actividades como el turismo de naturaleza.

La situación también plantea interrogantes sobre la capacidad del país para conciliar sus metas de desarrollo con la protección de un patrimonio natural considerado estratégico para el planeta.

En un territorio que concentra una de las mayores densidades de especies del mundo, cada hectárea perdida representa mucho más que árboles derribados: implica la erosión de ecosistemas únicos, la liberación de carbono y la reducción de la capacidad del país para enfrentar la crisis climática.

Para Ecuador, uno de los países más biodiversos del planeta, la deforestación no es solo un problema ambiental. Es, cada vez más, un desafío económico, social y geopolítico con repercusiones que trascienden sus fronteras.