Las mil vidas de Wanda Nara: de sus inicios mediáticos al desafío de encabezar su propia serie vertical

De los escenarios a la televisión global y ahora a la ficción vertical, la historia de Wanda Nara es la de una carrera llena de saltos, cambios y nuevas conquistas

Aunque hay muchas Wandas en el mundo, solo hay una capaz de reinventarse una y otra vez y sorprender en cada etapa. Desde sus primeros pasos en el espectáculo, Wanda Nara construyó una carrera que parece el relato de muchas vidas en una sola: modelo, vedette, empresaria, representante, conductora, cantante, influencer y ahora, protagonista y productora de una ficción innovadora que la vuelve a unir en pantalla con Maxi López. El próximo lunes 11 de mayo, Wanda suma un nuevo hito con el estreno de Triángulo amoroso, la primera serie vertical original de Telefe Studios, que promete romper moldes en el ecosistema digital y televisivo argentino. Así lo relató en una charla exclusiva con Teleshow desde Uruguay, donde está instalada por nuevos compromisos laborales.

En la previa al estreno, Wanda se mostró entusiasmada y, fiel a su estilo frontal, no dudó en comparar este formato con sus primeras experiencias en el teatro: “La serie vertical la relaciono más, quizás, con un sketch”, explicó. Además, el ritmo de trabajo fue tan vertiginoso como innovador. “Lo iba haciendo como sobre la marcha, pero era más Wanda. Yo creo que en la ficción vertical es Wanda. Es una parodia un poco nuestra”.

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La ficción vertical es apenas el último capítulo en la extensa carrera de Nara, marcada por la audacia y la búsqueda permanente de nuevos horizontes. Modelo, presentadora, empresaria, cantante, manager de fútbol argentina, desde joven se animó a todo. Debutó como vedette en la temporada 2005-2006 de Humor en custodia y, en 2007, saltó a la fama como participante de Patinando por un sueño de la mano de Marcelo Tinelli.

En julio de 2011, Wanda Nara se destacó con su coreografía al ritmo de "Turn Around (Total Eclipse Of The Heart Official Audio)" de Bonnie Tyler (ShowMatch/El Trece)

Desde allí, su presencia en la televisión fue creciendo: en 2009 se sumó a El musical de tus sueños y en 2011 a Bailando 2011, donde debió abandonar la competencia por su embarazo, mudándose a Italia junto a Maxi. En su ausencia, su hermana Zaira tomó su lugar en el programa. Ya en Europa, Wanda dio un giro inesperado y se convirtió en agente de fútbol, asumiendo la representación de Mauro Icardi.

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Entre paneles y sets: su rol como comentarista en Tiki-Taka y panelista en Grande Fratello VIP en Italia (Instagram)

Su faceta literaria: autora del libro Campione in campo e nella vita, donde contó su historia y la de Icardi (Instagram)

Wanda representante: pionera como mujer manager en el fútbol y voz clave en la carrera de Mauro Icardi (Instagram)

En 2017 publicó su primer libro, Campione in campo e nella vita, junto al escritor Paolo Fontanesi, y en 2018 debutó como corista y comentarista en el programa deportivo italiano Tiki-Taka. En 2020, durante la pandemia, fue panelista de Grande Fratello VIP en la televisión italiana. De regreso a la Argentina, su carrera no perdió impulso: participó y fue investigadora en ¿Quién es la máscara? (2022), ganó un premio Martín Fierro en 2023, y lanzó Wanda Cosmetics, su línea de belleza con llegada a Argentina y Estados Unidos.

"Bad Bitch", uno de los primeros temas de Wanda Nara que abrió paso a su carrera musical (YouTube)

El 2023 la tuvo como conductora de MasterChef, junto a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Además, ese año publicó el tema y videoclip musical “Bad bitch”. En 2024 lanzó “O bicho vai pegar” y “Money” junto a Negro Dub, y en septiembre estrenó “Tóxica” junto a Kaydy Cain y Negro Dub. En paralelo, siguió al frente de MasterChef Celebrity y en 2026 repite ese rol.

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Wanda empresaria: lanzamiento y expansión de Wanda Cosmetics en Argentina y Estados Unidos (Instagram)

Madre de cinco y embajadora del multitasking: Wanda combina maternidad y profesionalismo en cada proyecto (Crédito: RS Fotos)

La inquietud artística de Wanda no se agota. Aunque su experiencia teatral fue breve, no descarta regresar. “Yo hice teatro, pero sketches muy chiquititos, sobre todo. No descarto nada hoy en día, pero creo que la conducción me lleva mucho tiempo, muchos meses, muchas horas. MasterChef es muy difícil de hacerse. Ponés el cuerpo y no parece, pero después ves al aire una hora de programa, pero significa a mí entrar muy temprano, irme muy tarde a la noche”, aseguró.

Asimismo, Wanda nunca deja de soñar con nuevos géneros. “En su momento dije que era como un sueño que tenía de hacer una película de terror, me encantaría. En algún momento, sí. Siento que es más fácil que esto, que ya me equivoco”, bromea.

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Los anfitriones y el jurado del programa MasterChef, vestidos con elegancia en trajes y tuxedos, se reúnen para un evento especial de la franquicia televisiva. (Prensa Telefe)

Wanda Nara durante su particiapación en los premios Martín Fierro de la Moda 2024 (Gustavo Gavotti)

A la hora de hablar de perseverancia y compromiso, Wanda recuerda su paso por el Bailando en Italia: “Yo siento que si uno se prepara con la gente que tenés que preparar y lo encarás desde la responsabilidad de lo que el proyecto tiene y conlleva, creo que puedo hacer cualquier cosa. Cuando formé parte del certamen nunca me imaginé que iba a llegar a la final y mucho menos que lo iba a ganar". También recordó las expectativas que tenía ante de cara la final en ese entonces. “Competía con una mujer que era como la Susana Giménez de Italia, que en el medio del certamen confesó que había sido bailarina clásica toda su vida. Yo nunca había bailado, no coordinaba, no tenía oído... Y era querer hacerlo, querer ganar. Y me metí y terminé ganando contra ella una final que fue histórica en Italia. Entonces, a partir de ahí es que pienso que cuando uno se compromete con algo lo puede lograr”, ahondó.

Así, la historia vuelve al presente y a Triángulo amoroso, donde Nara demuestra que su capacidad de reinventarse es inagotable. De cara al estreno de Triángulo amoroso, la cuenta regresiva no solo suma ansiedad en el ecosistema digital y televisivo, sino también en el universo personal de Wanda, que parece decidida a sorprender en cada etapa. La serie vertical, tan novedosa en formato como en su apuesta por mezclar ficción y realidad, humor y guiños autobiográficos, es apenas el último episodio en una biografía que nunca deja de mutar. Como si su carrera estuviera hecha de capítulos y géneros diferentes, Wanda transita cada uno con la misma curiosidad y audacia que la llevaron de sus primeros pasos a manager, de madre a empresaria y de conductora a protagonista de su propia ficción.

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Wanda Nara, lista para sorprender: su debut como actriz en la serie vertical Triángulo amoroso junto a Maxi López (Prensa Telefe)

De la vida real a la pantalla: Wanda y Maxi se animan a reírse de sí mismos en una microserie con guiños a su historia personal (Prensa Telefe)

En este presente, a horas de debutar como actriz en una serie que la reúne con Maxi en un juego de parodias, enredos y complicidades, Wanda suma un nuevo motivo de orgullo: la nominación a Labor en Conducción Femenina en la inminente edición de los premios Martín Fierro de la televisión 2026, que se celebrarán el próximo lunes 18 de mayo. El reconocimiento no hace más que confirmar que, pese a todo lo que ya conquistó, Wanda sigue encontrando formas de reinventarse y de ponerle su sello a cada desafío.

Así, mientras se prepara para una nueva “primera vez” y anticipa el vértigo del estreno, la reconocida empresaria demuestra que, aunque haya muchas Wandas en el mundo, solo ella puede vivir tantas vidas distintas y hacer de cada reinvención una celebración propia. Desde el escenario hasta la pantalla vertical, la empresaria, conductora y ahora actriz sigue escribiendo una historia donde la única regla es nunca dejar de sorprender.

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