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Así quedó el cuadro de los octavos de final del Torneo Apertura tras la victoria de Belgrano en el clásico cordobés

El Pirata dio el golpe ante Talleres en el Kempes. La primera fase de eliminatorias de los playoffs del certamen local se cerrarán el domingo a la noche

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Belgrano le gana a Talleres en el Kempes por los octavos de final del Apertura (@Belgrano)
Belgrano le gana a Talleres en el Kempes por los octavos de final del Apertura (@Belgrano)

Arrancó la fase decisiva del Torneo Apertura y el sábado 9 de mayo dieron inicio a los cruces de los octavos de final para definir al campeón del torneo local en el primer semestre del 2026, que se definirá el 24 de mayo con la final en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La fase de playoffs comenzó con un histórico clásico cordobés entre Belgrano y Talleres. En el marco del primer encuentro “mata-mata” por torneos AFA entre ambos elencos, el Pirata venció 1-0 al Matador con el gol de Francisco González Metilli y se clasificó a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con el ganador del duelo entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe. El conjunto que dirige el Ruso Ricardo Zielinski se impuso en un derbi histórico y venció a su clásico rival después de 25 años.

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La jornada sabatina continuará, desde las 19:00 en La Bombonera, con el choque entre Boca Juniors (2° A) y Huracán (7° B). El vencedor de este duelo chocará contra el ganador de Argentinos Juniors (3° B) y Lanús (6° A), que se enfrentarán en La Paternal desde las 21:30. Al mismo tiempo, pero en Mendoza, Independiente Rivadavia (1° B) jugará contra Unión de Santa Fe (8° A).

Gráfico digital del cuadro de emparejamientos del Torneo Apertura 2026, con el logo de la LPF y un trofeo central, sobre un estadio de fútbol lleno de público
Belgrano de Córdoba se convirtió en el primer equipo en avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura (Imágen Ilustrativa Infobae)

El domingo, por su parte, arrancará con el duelo entre Rosario Central (4° B) e Independiente (5° A) a las 15:00 en el Gigante de Arroyito. El ganador de la llave deberá medirse contra el que salga victorioso del enfrentamiento entre Estudiantes (1° A) y Racing (8° B) en La Plata a partir de las 17:00.

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La jornada seguirá en el Estadio Monumental con el choque entre River Plate (2° B) y San Lorenzo (7° A) desde las 19:00. Por último, los encargados de bajar el telón de los octavos de final serán Vélez Sársfield (3° A) y Gimnasia La Plata (6° B) a las 21:30 en Liniers.

Vale remarcar que, de cara a los octavos de final, se implementarán 30 minutos de alargue en caso de haber empate en tiempo reglamentario (de persistir, penales). Los cuartos serán entre semana, aprovechando el parón de la Copa Libertadores y Sudamericana, el martes 13 y miércoles 14 de mayo.

Las semifinales se disputarán el sábado 16 y el domingo 17 en los estadios de los equipos que quedaron mejor ubicados en las tablas de la fase regular. La final será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. Las últimas definiciones del torneo local se llevaron a cabo en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, mientras que la última final que acogió Córdoba fue entre River Plate y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina en marzo de 2024 (ganó el Millonario por 2-1).

LOS CRUCES DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA

Sábado 9 de mayo

Talleres (4° A) 0-1 Belgrano (5° B)

EN JUEGO: Boca Juniors (2° A) vs. Huracán (7° B)

21.30: Argentinos Juniors (3° B) vs. Lanús (6° A)

21.30: Independiente Rivadavia (1° B) vs. Unión (8° A)

Domingo 10 de mayo

15.00: Rosario Central (4° B) vs. Independiente (5° A)

17.00: Estudiantes de La Plata (1° A) vs. Racing (8° B)

19.00: River Plate (2° B) vs. San Lorenzo (7° A)

21.30: Vélez Sársfield (3° A) vs. Gimnasia La Plata (6° B)

CÓMO SEGUIRÁ EL CALENDARIO DE LA DEFINICIÓN DEL TORNEO APERTURA

Cuartos de final

Martes 12 de mayo (los ganadadores de las llaves del sábado)

Miércoles 13 de mayo (los ganadadores de las llaves del domingo)

Semifinales

Sábado 16 de mayo (los ganadadores de las llaves del martes)

Sábado 17 de mayo (los ganadadores de las llaves del miércoles)

Final

Domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

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