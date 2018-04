Steven Soderbergh –Sexo, mentiras y video y Traffic– convocó a, no podía ser de otra manera, otro hijo pródigo de SNL, Will Ferrell, quien ya había aceptado, pero en agosto del 2005, el huracán Katrina -uno de los cinco huracanes más mortíferos en la historia de Estados Unidos- arrasó con Nueva Orleans. Cuando el proyecto comenzó a pensarse con decorados, el asesinato de la principal responsable de la productora Louisiana State Film Commission, encargada de la realización, terminó de hundir el proyecto. Años despúes, Soderbergh dijo en una entrevista: "Creo que el proyecto está maldito. No soy propenso a la superstición, pero ese proyecto tiene un mal gusto".