EN VIVO | Pakistán prometió continuar con sus esfuerzos de mediación para dar fin a la guerra en Medio Oriente

La Brigada de Artillería dirigió los ataques contra edificios utilizados con fines militares, almacenes de medios de combate, un lanzador y otras infraestructuras que, según las FDI, servían para avanzar y ejecutar objetivos terroristas contra sus fuerzas.

Estados Unidos e Irán mantienen en vilo a Medio Oriente mientras Washington aguarda por una respuesta a su propuesta entregada al régimen de Teherán con el objetivo principal de acordar un alto el fuego.

La finalización formal del conflicto, la resolución de la crisis en el estrecho de Ormuz y la apertura de un período de 30 días para negociaciones más amplias son los tres puntos centrales del acuerdo entregado por la administración del presidente Donald Trump a Irán.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que la iniciativa estadounidense sigue en evaluación. “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, manifestó, según recogió la agencia Tasnim.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, mantuvieron una reunión el sábado en Miami con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, para tratar la guerra en Irán, pero no se conocieron más detalles del encuentro.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un nuevo ataque contra más de 40 infraestructuras, en el cual eliminaron a más de 10 miembros del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano.