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EN VIVO | Pakistán prometió continuar con sus esfuerzos de mediación para dar fin a la guerra en Medio Oriente

“Haremos todo lo posible para que la mediación tenga éxito y seguiremos haciéndolo”, sostuvo Asim Munir, jefe del ejército paquistaní y añadió que Islamabad aspira a lograr una paz permanente

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La Brigada de Artillería dirigió los ataques contra edificios utilizados con fines militares, almacenes de medios de combate, un lanzador y otras infraestructuras que, según las FDI, servían para avanzar y ejecutar objetivos terroristas contra sus fuerzas.

Estados Unidos e Irán mantienen en vilo a Medio Oriente mientras Washington aguarda por una respuesta a su propuesta entregada al régimen de Teherán con el objetivo principal de acordar un alto el fuego.

La finalización formal del conflicto, la resolución de la crisis en el estrecho de Ormuz y la apertura de un período de 30 días para negociaciones más amplias son los tres puntos centrales del acuerdo entregado por la administración del presidente Donald Trump a Irán.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que la iniciativa estadounidense sigue en evaluación. “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, manifestó, según recogió la agencia Tasnim.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, mantuvieron una reunión el sábado en Miami con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, para tratar la guerra en Irán, pero no se conocieron más detalles del encuentro.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un nuevo ataque contra más de 40 infraestructuras, en el cual eliminaron a más de 10 miembros del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:31 hsHoy

Irán amenazó con utilizar sus submarinos “listos para el ataque” en Ormuz

El comandante de la Armada iraní, Shahram Irani, informó el domingo que los submarinos ligeros de fabricación nacional están “listos para el ataque ” y operan en el estrecho de Ormuz en estado de alerta máxima, en respuesta a amenazas y necesidades operativas.

Irani afirmó que estos submarinos pueden permanecer en el lecho marino durante largos períodos y cuentan con capacidad para rastrear y destruir buques hostiles.

07:11 hsHoy

Pakistán prometió continuar con sus esfuerzos de mediación para dar fin a la guerra en Medio Oriente

El jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir (Jacquelyn Martin/REUTERS)
El jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir (Jacquelyn Martin/REUTERS)

El jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, reiteró que Islamabad continuará impulsando sus esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán.

"Haremos todo lo posible para que la mediación tenga éxito y seguiremos haciéndolo”, afirmó Munir en un discurso público.

El jefe militar señaló que la aspiración de Pakistán es alcanzar una paz permanente en la guerra iniciada el 28 de febrero, conflicto que impactó a gran parte de la región.

06:36 hsHoy

Un buque granelero fue alcanzado por un proyectil cerca de Qatar

Un buque granelero fue alcanzado el domingo por un proyectil no identificado mientras navegaba a 23 millas náuticas al noreste de Doha, informó la Organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). El impacto provocó un pequeño incendio, que fue extinguido posteriormente. El capitán del buque no reportó víctimas ni daños medioambientales.

Las autoridades investigan el origen del proyectil. La UKMTO recomendó a los buques que transitan por la zona que extremen las precauciones y reporten cualquier actividad sospechosa.

05:10 hsHoy

¿Qué contiene la última propuesta de alto el fuego de Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 8 de mayo de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 8 de mayo de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Según Reuters, los últimos esfuerzos de paz entre Teherán y Washington buscan alcanzar un memorando de entendimiento para detener la guerra y restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz mientras se negocia un acuerdo más amplio.

El marco propuesto contempla tres etapas: la finalización formal del conflicto, la resolución de la crisis en el estrecho de Ormuz y la apertura de un período de 30 días para negociaciones más amplias.

Medios estadounidenses informaron que, según un plan de 14 puntos propuesto por Washington, Irán debería comprometerse a no desarrollar armas nucleares y a detener todo enriquecimiento de uranio durante al menos 12 años. Además, Irán entregaría aproximadamente 440 kg de uranio enriquecido al 60 por ciento.

A cambio, Estados Unidos levantaría gradualmente las sanciones, liberaría miles de millones de dólares en activos iraníes congelados y retiraría el bloqueo naval de los puertos iraníes. Ambas partes reabrirían el estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo.

04:14 hsHoy

Estados Unidos afirmó que el problema nuclear iraní debe resolverse “de una vez por todas”

El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que el programa nuclear de Irán constituye una amenaza global e instó a Teherán a iniciar negociaciones serias con Washington para resolver la disputa.

“El programa nuclear de Irán representa una amenaza para Estados Unidos y para el mundo entero”, declaró un portavoz del Departamento de Estado a Fox News Digital.

A su vez, señaló que Irán incumple actualmente sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear al no cooperar plenamente con el OIEA, y subrayó que los dirigentes iraníes “deben entablar negociaciones diplomáticas serias con Estados Unidos para resolver la cuestión nuclear de una vez por todas”.

03:07 hsHoy

Los resultados del ataque del Ejército israelí contra Hezbollah en Líbano durante su última ofensiva

Personas inspeccionan el lugar de un ataque israelí en Saksakiyeh, Líbano, el 9 de mayo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil (REUTERS)
Personas inspeccionan el lugar de un ataque israelí en Saksakiyeh, Líbano, el 9 de mayo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil (REUTERS)
Escombros de edificios tras los ataques israelíes en Toura, al sur del Líbano, el 9 de mayo de 2026 (REUTERS)
Escombros de edificios tras los ataques israelíes en Toura, al sur del Líbano, el 9 de mayo de 2026 (REUTERS)
Edificios en ruinas en el sur del Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano, en el norte de Israel, 6 de mayo de 2026 (REUTERS/Ammar Awad)
Edificios en ruinas en el sur del Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano, en el norte de Israel, 6 de mayo de 2026 (REUTERS/Ammar Awad)

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