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Argentina cayó ante Brasil en la final del Sudamericano Sub 17 femenino pero logró una histórica clasificación al Mundial

La Selección perdió 3-2 en un partido vibrante frente a la Verdeamarela en Paraguay

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La selección argentina femenina cayó en la definición del título aunque aseguró su clasificación al Mundial

La selección argentina quedó con un sabor amargo tras una derrota ajustada ante Brasil por 3-2 en la final del Sudamericano Sub 17 femenino, aunque también con el boleto asegurado para disputar por primera vez el Mundial de la categoría. El encuentro, celebrado en el estadio Defensores del Chaco en Paraguay, mostró episodios intensos, protagonismo del VAR y cambios constantes en el marcador.

Durante el arranque, el equipo argentino apostó por una presión alta y generó las primeras situaciones de peligro. A los 4 minutos, Mercedes Diz abrió la cuenta con una jugada veloz tras un pase largo y definió con precisión para adelantar a la Albiceleste. La respuesta brasileña no se hizo esperar: una acción colectiva permitió que Sofía Gamonal igualara el resultado.

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El cierre de la primera mitad trajo dos golpes para Argentina. Primero, la árbitra Erika Sanchez sancionó penal sobre Nicolly Manuel tras revisar el VAR, y Helena Rodrigues lo convirtió para dar vuelta el marcador. Poco después, Nicolly amplió la diferencia tras eludir a la arquera, dejando el parcial 3-1 antes del descanso.

Cuatro jugadoras de fútbol femenino en el campo. Dos de Brasil con camisetas amarillas y shorts azules, dos de Argentina con camisetas celestes y blancas a rayas
El equipo titular de la selección argentina para enfrentar a Brasil en la final del Sudamericano Sub 17

En la segunda parte, el desarrollo se mantuvo disputado. Brasil buscó ampliar aún más la ventaja, pero la defensa argentina resistió y la arquera Bianca Virga contuvo los intentos más peligrosos. Un momento de preocupación surgió cuando Julia Vinhas Robledo cortó una jugada de Nicolly que terminó en el suelo, pero la árbitro no consideró penal.

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La reacción de la Albiceleste llegó a los 62 minutos tras un centro desde la banda derecha, rebotes en el área, Josefina Galarza, de solo 14 años, convirtió el segundo tanto para descontar. Ese gol reavivó las esperanzas e impulsó una ofensiva persistente en el tramo final.

El cierre fue frenético. Mercedes Diz estuvo cerca de empatar con un potente remate que dio en el travesaño, y Julieta Aguilar tampoco pudo concretar en el rebote. A diez minutos del final, la delantera de River volvió a probar de larga distancia sin fortuna. Poco después, la futbolista de Newell’s recibió una falta cerca del área, pero el VAR descartó penal y la arquera brasileña Nathy detuvo el tiro libre posterior.

Cuatro jugadoras de fútbol femenino en el campo. Dos de Brasil con camisetas amarillas y shorts azules, dos de Argentina con camisetas celestes y blancas a rayas
Mercedes Diz y Josefina Galarza convirtieron los goles para Argentina

Para llegar a la final, Argentina superó una fase de grupos exigente ante Chile, Colombia, Paraguay y Bolivia. En semifinales, obtuvo una victoria agónica frente a Venezuela gracias al gol de Agustina Maldonado. En el otro grupo, Brasil compartió zona con Venezuela, Ecuador, Uruguay y Perú.

Junto a Brasil y Argentina, las selecciones de Venezuela y Chile también aseguraron sus plazas mundialistas tras superar el playoff clasificatorio. El Sudamericano otorgó en total cuatro boletos para la máxima cita internacional de la categoría.

Cuatro jugadoras de fútbol femenino en el campo. Dos de Brasil con camisetas amarillas y shorts azules, dos de Argentina con camisetas celestes y blancas a rayas
Brasil conquistó su sexto título en el Sudamericano Sub 17

Por primera vez, la selección argentina femenina Sub 17 será una de las 24 naciones que buscarán el título en el torneo que se celebrará del 17 de octubre al 7 de noviembre en Marruecos. La competencia contará con seis grupos de cuatro equipos y un formato que clasifica a octavos de final a los dos primeros de cada zona y las cuatro mejores terceras.

De este modo, Argentina se suma a la élite juvenil femenina con un plantel que se destacó a lo largo del torneo y bajo un proyecto que apunta a consolidar al país entre los principales exponentes del continente. El Mundial tendrá como defensor del título a Corea del Norte y reunirá a las selecciones juveniles más competitivas del mundo.

La final significó para Brasil su sexto título en la competencia, mientras dejó en evidencia el crecimiento del fútbol femenino juvenil en Argentina, que ahora centrará su preparación en la cita mundialista, con la ilusión de seguir haciendo historia y elevar aún más el nivel del deporte nacional.

Cuatro jugadoras de fútbol femenino en el campo. Dos de Brasil con camisetas amarillas y shorts azules, dos de Argentina con camisetas celestes y blancas a rayas
La selección dirigida por Christian Meloni disputará el Mundial Sub 17 en Marruecos

<b>El fixture de Argentina en el Sudamericano Sub 17</b>

Primera Fase

  • Paraguay 2-0 Argentina
  • Argentina 1-1 Colombia
  • Argentina 3-0 Bolivia
  • Chile 2-2 Argentina

Semifinales

  • Argentina 1-0 Venezuela

Final

  • Argentina 2-3 Brasil

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