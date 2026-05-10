10 frases de Úbeda tras la eliminación de Boca en el Torneo Apertura: de los “errores no forzados” a la falta de definición

Boca Juniors perdió 3-2 frente a Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura y quedó eliminado en la primera instancia de los playoffs en La Bombonera, sufriendo un duro golpe en el certamen doméstico. En conferencia de prena, Claudio Úbeda analizó el rendimiento de su equipo frente al Globo. “Es lógico que perder un partido como perdimos hoy nos deja angustiados. Pero la verdad que si uno analiza el trámite en general del partido, hemos tenido un dominio absoluto del juego. Tuvimos muchas situaciones de gol. Cometimos errores porque comenzamos perdiendo a los cinco minutos con un gol que sale de un error nuestro. Pudimos recuperarnos y después vinieron los dos penales”, comenzó el entrenador.

“También creo que en el minuto 30 del primer tiempo la jugada de Ascacibar, que patea desde adentro del área de zurda, es un claro penal que no lo cobraron. Lo digo porque nos cobraron dos en contra. No lo quiero poner como excusa, el partido lo perdimos nosotros, pero no tengo nada para reprocharle a los jugadores. Hicieron un esfuerzo tremendo en 120 minutos de un partido intenso para nosotros y las situaciones las creamos. Tenemos que focalizar en tratar de terminar mejor las jugadas y poder convertir”, continuó Sifón.

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En cuanto al desarrollo del partido, Huracán golpeó primero a los cuatro minutos de juego con un gol de Leonardo Gil luego de un error en la salida del arquero Leandro Brey, quien intentó jugar rápido con Milton Delgado. Luego, los otros goles llegaron en el alargue por dos penales cometidos por Lautaro Di Lollo. Sobre estas acciones y lo que se vendrá por Copa Libertadores, el técnico dijo: “Evidentemente no se pueden cometer más ese tipo de errores no forzados, terminan marcándote y dejándote fuera de una competencia importante para nosotros. Lo que tenemos que tener en claro es que tenemos dos finales por delante, y que hay que focalizarse en esos dos partidos y en achicar el margen de error al mínimo posible”.

Claudio Úbeda da indicaciones durante el partido entre Boca y Huracán (Fotobaires)

“Lo que hay que hacer es levantar cabeza lo más rápido posible. Entramos al vestuario y fue lo primero que empezamos a decir. Tenemos una competencia importantísima por delante y motivos suficientes como para saber que tenemos que levantar la cabeza ya mismo, ni siquiera mañana. Hoy mismo tenemos que levantar la cabeza y entender que vamos por dos partidos que son dos finales para nosotros, contra Cruzeiro y contra Católica. Estoy seguro que el equipo lo va a hacer bien, porque yo creo que hoy, no quiero hablar de injusticias porque no convertimos los goles ante las posibilidades que tuvimos, pero sí tuvimos un dominio casi absoluto del partido con prácticamente casi ninguna opción clara de gol, más allá de los dos penales y el gol, obviamente. Entonces eso es lo que nos deja con tristeza”, puntualizó Úbeda en su análisis posterior a la eliminación.

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Respecto a los rendimientos de Adam Bareiro (se retiró lesionado en el primer tiempo) y Miguel Merentiel, el DT expresó: “Lo de Adam fue una consecuencia de la jugada esa que se tira de media chilena dentro del área. Eso fue lo que le generó una molestia en la pierna cerca de la ingle y después cuando se paró no pudo seguir. No tenía nada que ver con la molestia anterior que todos hablamos de que podía estar en duda. Fue la acción esa directa. El tema de Miguel es un jugador que genera, que se autogenera muchas veces situaciones de gol, lo hace bien. Hay veces que los delanteros están en rachas negativas y no pueden convertir, como cuando él las tuvo en positivo y las convertía. Hay que respaldarlo y seguir trabajando mucho más en cuestiones que tengan que ver con definición para achicar ese margen de error”.

Boca Juniors volverá a presentarse el próximo martes 19 de mayo en La Bombonera frente a Cruzeiro por la quinta fecha de la Copa Libertadores. El Xeneize deberá ganar para volver a ubicarse en zona de clasificación a octavos de final.

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OTRAS FRASES DE CLAUDIO ÚBEDA

- ¿A Boca le faltó madurez?: “De los errores se aprenden y no hay que dejar pasar este tipo de instancias en las que estamos jugando, porque son instancias que si no ganás quedás afuera y no te da margen de error. Tienen que servir sí o sí como referencia para darnos cuenta de que no se pueden volver a cometer”.

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- Boca en los mano a mano: “En este partido en particular cambia la lógica del partido a los cinco minutos, que es cuando empezamos perdiendo con el primer error. Fue ahí donde hay un quiebre de la manera o de la intención de jugar. Gracias a la virtud del rival se ocasionó la situación de gol. Creo fue más un error nuestro que tenemos que absorber y lo que dije antes, corregir para que no vuelva a pasar”.

- ¿Es un fracaso la eliminación de Boca?: “Nosotros estamos con la obligación de tener que haber avanzado en esta instancia, porque sentíamos que lo debíamos hacer. Que los chicos hicieron todo lo posible para revertirlo. Una vez que el resultado estaba, 1-0 abajo, lo hicieron en creces, generamos situaciones, nos faltó finalización, pero sí entregaron todo lo que tenían. No hay motivo para no entender lo que hicieron los chicos en la cancha”.

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- El trabajo desde lo anímico: “Es el objetivo principal y desde lo anímico yo creo que nosotros nos tenemos que aferrar a todo lo bueno que se hace y lo que se hizo en este partido. El sometimiento que tuvimos contra Huracán durante gran parte del partido, creo que muestra una actitud de ir a buscar permanentemente el resultado. Y vamos a caer siempre en la misma definición, que es achicar el margen de error en los errores que cometemos nosotros primero y en la falta de definición cuando generamos tantas situaciones”.

- La falta de definición de los delanteros: “Anterior a esos partidos, los dos estaban también de racha positiva. Cuando llegó Bareiro al club empezó a jugar y enseguida convirtió goles. No me acuerdo bien, pero creo que de ocho partidos llevaba cinco goles convertidos. Miguel venía de estar convirtiendo. Normalmente pasa mucho con los delanteros, llámese racha positiva o racha negativa. Hay que trabajar en la confianza, en que sientan mucha más confianza a la hora de definir y que puedan seguir generando oportunidades y achicar en esas oportunidades el margen de error”.

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- El cambio de Ángel Romero: “Hicimos cuatro cambios intentando tratar de revertir el resultado que teníamos. Lo soltamos a Lautaro Di Lollo para que se vaya también como centro delantero, al tener más jugadores, empezar a ocupar el área, poder llegar por las bandas, sabiendo que el rival se iba a meter bien atrás para poder defender la zona central y debíamos jugar por los costados y fue por eso que tomamos esa decisión. Teníamos a Lautaro de un lado junto con Ezequiel, y del otro lado estaba Braida, que también estaba con Tomi, y ahí hacían el tándem para poder llegar por los costados y ocupar bien la zona central para atacar el área. Fue esa la táctica que intentamos hacer y que nos generó bastantes situaciones de riesgo contra el rival”.