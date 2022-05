Amor y Fuego: Novio de Alessandra Fuller tiene mala reacción con reportero y ella trata de calmarlo

Alessandra Fuller y si novio asistieron al concierto de Rauw Alejandro. (Foto: Instagram/ Amor y Fuego)

Alessandra Fuller y su novio fueron captados saliendo del concierto de Rauw Alejandro. Y si bien es cierto, ambos lucían muy felices, lo que llamó más la atención es cómo se comportó el compañero de la actriz con el reportero de Amor y Fuego, quien intentó entrevistarla. Lo que se puede ver en el adelanto del programa, el joven intenta empujar al periodista con el fin de alejarlo. De inmediato, el hombre de prensa le pide que no lo toque.

“Ella sabe cómo es la chamba, no me toque por fa”, le dice el reportero, mientras sigue intentando entrevistar a Fuller. Por su parte, la influencer trata de calmar a su novio dándole besos. Si se logró la entrevista o no, es lo que se verá este lunes 9 de abril por Willax, a través del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre

Como se recuerda, el popular Peluchín ha sido uno de los grandes críticos de la joven, quien al verse en esta situación se anima a mandar besos a la pantalla. ¿Qué pasó con el novio de Alessandra Fuller?

Novio de Alessandra Fuller tiene mala reacción con reportero de Amor y Fuego. (Video: Amor y Fuego)

Como se recuerda, el último viernes 7 de mayo se llevó a cabo el tan esperado concierto del cantante Rauw Alejandro en La Pelouse del Jockey Club donde más de 11 mil personas cantaron a todo pulmón sus más exitosos temas de inicio a fin.

El intérprete de “Todo de ti” y sus fanáticos compartieron un show de poco más de 3 horas y algunas figuras de la farándula no dudaron en asistir al evento. A través de las redes sociales, se pudo captar a múltiples personajes del espectáculo peruano que disfrutaron del concierto.

¿QUÉ FAMOSOS ASISTIERON AL CONCIERTO DE RAUW ALEJANDRO?

El portal de Instarándula en Instagram compartió unas fotografías de la chica reality Jossmery Toledo junto a otras personas escuchando en vivo al puertorriqueño. Karen Schwarz, Ezio Oliva y la exintegrante de Esto es Guerra Karen Dejo también se lucieron en el show.

Valery Revello y el exchico reality Diego Rodríguez tampoco pudieron faltar al evento. La pareja no dudó en prodigarse amor y besarse en público. Otro de los personajes de la farándula peruana que sorprendió al publicar que había asistido al concierto fue Ethel Pozo, junto a su pareja Julián Alexander. Melissa Paredes y su enamorado Anthony Aranda también se sumaron a la larga lista.

Karen Schwarz, Ezio Oliva, Jossmery Toledo y Karen Dejo en el concierto de Rauw Alejandro. (VIDEO: Instarandula)

Ethel Pozo en el concierto de Rauw Alejandro. (VIDEO: Instagram)

Los actores Andrés Vílchez, Patricia Barreto, Emanuel Soriano y Joaquín Escobar también se juntaron para ir disfrutar del show en grupo. Otra de las parejas que disfrutaron de las mejores canciones de Rauw Alejandro fueron el chico reality Hugo García y su pareja Alessia Rovegno.

Hugo García y Alessia Rovegno en el concierto de Rauw Alejandro. (Foto: Instarandula)

Ale Fuller, Andrés Vílchez, Patricia Barreto, Emanuel Soriano y Joaquín Escobar en el concierto de Rauw Alejandro. (VIDEO: Instagram)

