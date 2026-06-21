José Balcázar presenta el helicóptero Mi-17 ‘Cusco’ para emergencias y traslado del Papa León XIV durante su visita a Perú

El presidente interino José María Balcázar presentó la aeronave, que reforzará la capacidad de respuesta ante emergencias en la región y estará disponible para la visita del Papa León XIV en noviembre

El presidente interino José María Balcázar presentó este sábado el helicóptero Mi-17 ‘Cusco’, que incrementará la capacidad de respuesta ante emergencias en la región y estará disponible para el Papa León XIV durante su visita prevista para noviembre.

La aeronave, incorporada a través de un convenio entre el Gobierno Regional del Cusco y el Ejército, posibilita operaciones de rescate, evacuaciones y apoyo humanitario en zonas de difícil acceso.

Durante el acto protocolar, Balcázar informó asimismo que la unidad aérea estará a disposición del pontífice con la finalidad de facilitar su traslado a provincias y comunidades alejadas de la región, para lo cual coordinará con las autoridades locales.

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“El helicóptero se quedará en el Cusco para que cuando venga el santo padre, en la primera quincena de noviembre, tenga la oportunidad de coordinar con ustedes para que se traslade a las provincias cercanas que él pueda elegir, pero que tenga su helicóptero y de forma rápida pueda visitar a los hermanos más excluidos y pobres del Cusco”, manifestó.

El helicóptero, incorporado mediante un convenio entre el Gobierno Regional del Cusco y el Ejército, permite realizar rescates, evacuaciones y apoyo humanitario en zonas de difícil acceso

Además, recordó que días atrás mantuvo una reunión con León XIV en Roma, donde —según indicó— se definió la ruta de esta próxima gira al país, que incluye las ciudades de Cusco, Pucallpa, Lima, Chiclayo y Piura.

De acuerdo con información oficial, la aeronave puede transportar hasta 30 soldados o configurarse para acomodar aproximadamente 20 heridos en camillas, y está equipada para operar en áreas de difícil acceso y gran altitud, un aspecto clave ante la geografía accidentada de la región andina.

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En febrero, cuatro Mi-17 llegaron a Lima procedentes de Rusia, a donde habían sido enviados en 2014 para una inspección mayor. Poco después de su arribo, técnicos de la agencia estatal Rosoboronexport y de la Fuerza Aérea comenzaron su ensamblaje.

Parte de ese envío también fue asignado a operaciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una extensa región de selva montañosa que abarca territorios de c i nco regiones del centro y sur del país.

La aeronave facilitará el traslado del pontífice a provincias y comunidades alejadas, con coordinación previa entre autoridades locales y la organización del viaje

En esta zona se produce más de la mitad de la cocaína que exporta Perú, considerado el segundo mayor productor mundial de esa droga, y operan organizaciones del narcotráfico junto al último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.

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La confirmación de la gira papal se procede en la etapa final del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) mantiene una estrecha ventaja sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).