José Balcázar presenta el helicóptero Mi-17 ‘Cusco’ para emergencias y traslado del Papa León XIV durante su visita a Perú

El presidente interino José María Balcázar presentó este sábado el helicóptero Mi-17 ‘Cusco’, que incrementará la capacidad de respuesta ante emergencias en la región y estará disponible para el Papa León XIV durante su visita prevista para noviembre.
La aeronave, incorporada a través de un convenio entre el Gobierno Regional del Cusco y el Ejército, posibilita operaciones de rescate, evacuaciones y apoyo humanitario en zonas de difícil acceso.
Durante el acto protocolar, Balcázar informó asimismo que la unidad aérea estará a disposición del pontífice con la finalidad de facilitar su traslado a provincias y comunidades alejadas de la región, para lo cual coordinará con las autoridades locales.
PUBLICIDAD
“El helicóptero se quedará en el Cusco para que cuando venga el santo padre, en la primera quincena de noviembre, tenga la oportunidad de coordinar con ustedes para que se traslade a las provincias cercanas que él pueda elegir, pero que tenga su helicóptero y de forma rápida pueda visitar a los hermanos más excluidos y pobres del Cusco”, manifestó.
Además, recordó que días atrás mantuvo una reunión con León XIV en Roma, donde —según indicó— se definió la ruta de esta próxima gira al país, que incluye las ciudades de Cusco, Pucallpa, Lima, Chiclayo y Piura.
De acuerdo con información oficial, la aeronave puede transportar hasta 30 soldados o configurarse para acomodar aproximadamente 20 heridos en camillas, y está equipada para operar en áreas de difícil acceso y gran altitud, un aspecto clave ante la geografía accidentada de la región andina.
PUBLICIDAD
En febrero, cuatro Mi-17 llegaron a Lima procedentes de Rusia, a donde habían sido enviados en 2014 para una inspección mayor. Poco después de su arribo, técnicos de la agencia estatal Rosoboronexport y de la Fuerza Aérea comenzaron su ensamblaje.
Parte de ese envío también fue asignado a operaciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una extensa región de selva montañosa que abarca territorios de cinco regiones del centro y sur del país.
En esta zona se produce más de la mitad de la cocaína que exporta Perú, considerado el segundo mayor productor mundial de esa droga, y operan organizaciones del narcotráfico junto al último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.
PUBLICIDAD
La confirmación de la gira papal se procede en la etapa final del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) mantiene una estrecha ventaja sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
Más Noticias
Sporting Cristal 2-1 CNI de Iquitos: resumen y goles del triunfo ‘celeste’ por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
El equipo dirigido por Roberto Mosquera logró su primera victoria en el torneo, dando un paso clave en su lucha por la clasificación a la siguiente ronda
Gol de Ian Wisdom de ‘9’ en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026
El mediocampista peruano, cuya continuidad fue confirmada por la directiva ‘celeste’, se portó con una anotación como delantero en Tarapoto
El tren de Rafael López Aliaga acumula polvo en el Parque de La Muralla y ya dejó pérdidas por más de 700 mil soles a Lima
Los vagones adquiridos para el tren Lima–Chosica continúan sin uso en el Parque de La Muralla, donde su almacenamiento ha impedido la realización de eventos y actividades, provocando pérdidas económicas para la ciudad, según un informe de Sudaca
Golazo de Gabriel Santana con exquisita definición en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026
El volante brasileño abrió el marcador en Tarapoto con un notable remate tras un pase preciso de Luis Iberico en el choque contra el ‘vendaval de la selva’
La emotiva despedida de Cristian Neira del Atlético Grau antes de su regreso a Alianza Lima
La salida del volante de Atlético Grau quedó oficializada con un mensaje público de agradecimiento, paso previo a su retorno a Alianza Lima para integrarse al plantel que afrontará el Torneo Clausura
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD