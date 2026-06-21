Una hora de espera y dos horas de viaje: el transporte informal agrava la crisis del Corredor Rojo en la avenida Javier Prado

Un viaje que debería tomar 15 minutos se convierte en una pesadilla de casi 2 horas. Pasajeros del Corredor Rojo en la Av. Javier Prado denuncian el colapso diario del sistema, con colas interminables y buses repletos que los obligan a arriesgar sus vidas. | América Noticias

La movilidad en uno de los principales corredores viales de Lima enfrenta una situación crítica que afecta a miles de personas cada día. Los retrasos prolongados, las extensas filas en los paraderos y la saturación de las vías forman parte de una realidad que se repite con frecuencia en la avenida Javier Prado, especialmente durante las horas de mayor demanda.

Mientras el transporte público formal intenta mantener la regularidad de sus operaciones, los pasajeros deben destinar cada vez más tiempo para completar trayectos relativamente cortos. La situación impacta de forma directa en trabajadores, estudiantes y ciudadanos que dependen del Corredor Rojo para desplazarse entre distintos distritos de la capital.

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El problema se concentra en una de las zonas con mayor actividad económica de Lima. Los usuarios reportan esperas prolongadas para abordar una unidad y tiempos de viaje que superan ampliamente los registros habituales. Esta realidad coincide con la presencia constante de vehículos informales que circulan por la misma vía y dificultan el tránsito de los buses del sistema.

Esperas de hasta una hora en los paraderos

Javier Prado colapsa por tráfico: Corredor Rojo cambia su ruta debido a la congestión. Foto: Composición Infobae Perú

Los usuarios del Corredor Rojo informan que los tiempos de espera para abordar una unidad alcanzan de manera regular los 60 minutos. La situación se presenta en distintos puntos de la avenida Javier Prado y afecta principalmente a quienes utilizan el servicio durante los periodos de mayor afluencia.

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Según las evaluaciones realizadas en campo, la problemática repercute en los desplazamientos dentro del eje financiero conformado por los distritos de San Isidro, San Borja y La Molina. La reducción de la frecuencia efectiva de los buses genera acumulación de pasajeros en los paraderos y una mayor demanda sobre las unidades disponibles.

La falta de continuidad en el servicio también provoca que numerosos usuarios busquen alternativas para completar sus recorridos, incluso cuando estas opciones no forman parte del sistema formal de transporte.

Uno de los indicadores que refleja la magnitud del problema corresponde al tiempo de viaje entre los paraderos Navarrete y Aviación. Una evaluación técnica determinó que este recorrido de aproximadamente tres kilómetros y medio puede requerir cerca de dos horas durante las horas punta de la tarde.

La cifra contrasta con las condiciones normales de circulación. En escenarios sin congestión severa, el mismo trayecto demanda entre 8 y 15 minutos.

La diferencia evidencia el nivel de saturación que experimenta la avenida Javier Prado en determinados momentos del día. La lentitud del tránsito repercute en toda la operación del corredor y altera los tiempos previstos para el desplazamiento de los pasajeros.

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La invasión de carriles exclusivos complica la operación del servicio

De acuerdo con la información recogida, automóviles utilizados como colectivos y motocicletas particulares ingresan de forma recurrente a los carriles segregados destinados al Corredor Rojo.

Esta situación reduce significativamente la velocidad de circulación de los buses y, en algunos casos, obliga a las unidades a detenerse por completo. Como consecuencia, se alteran las frecuencias programadas y se genera un efecto en cadena sobre el resto del servicio.

La interrupción constante del flujo vehicular impide que los buses mantengan recorridos regulares. Esto repercute directamente en la disponibilidad de unidades en los paraderos con mayor concentración de pasajeros.

Usuarios del Corredor Rojo enfrentan esperas de hasta una hora en los paraderos. Captura de pantalla

Expertos apuntan al crecimiento del transporte informal

El presidente de la Fundación Transitemos, Edwin Derteano, señaló que la expansión del transporte informal constituye uno de los principales factores detrás de la congestión vial en Lima.

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Según indicó el especialista, la presencia de más de 250.000 taxis y vehículos que operan como colectivos colectores contribuye a la paralización de la infraestructura vial de la capital.

La falta de un flujo continuo en Javier Prado genera además un desabastecimiento de buses en los paraderos más concurridos. El escenario se vuelve más complejo en jornadas con eventos deportivos masivos, cuando la demanda de transporte aumenta considerablemente.

Usuarios recurren a colectivos pese a los riesgos

A poco para la celebración de las Fiestas Patrias, las denuncias por este tipo de delito empiezan a aumentar a nivel nacional.

Ante la escasez de buses disponibles, numerosos pasajeros optan por utilizar colectivos ilegales para reducir los tiempos de espera. Sin embargo, esta alternativa implica un mayor costo económico para los usuarios.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades metropolitanas, estos servicios pueden cobrar hasta 10 soles por tramo. Además, las autoridades advirtieron que este sistema informal no cuenta con seguros legales frente a accidentes de tránsito.

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Las mismas fuentes indicaron que esta actividad contribuye indirectamente al financiamiento de redes vinculadas al cobro de cupos, una problemática que también forma parte de los desafíos asociados al transporte informal en la ciudad.

La respuesta de la ATU y los reclamos de los pasajeros

Operadores de los corredores morado, rojo y azul dieron ultimátum a la ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que desarrolla operativos de fiscalización para intervenir vehículos que incumplen las normas de circulación.

El subdirector de fiscalización de la entidad, Luis Rivera, precisó que durante el año se intervino a 2.063 vehículos. De ese total, 231 acciones de control se realizaron específicamente en los ejes de circulación vinculados al Corredor Rojo.

Las medidas contemplan la aplicación de multas acumulativas contra los infractores. No obstante, los usuarios consultados sostienen que las condiciones de tránsito en la avenida Javier Prado continúan sin cambios significativos.

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Por su parte, representantes de las empresas operadoras manifestaron que los problemas registrados en el servicio no responden a una falta de buses en las bases de operaciones, sino a las dificultades que enfrentan las unidades para desplazarse a lo largo de la vía.