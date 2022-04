Karen Schwarz recuerda su ruptura con Ezio Oliva y aconseja a seguidora

Karen Schawrz y Ezio Oliva tienen dos hijos actualmenten. (Foto: Instagram)

Karen Schwarz recordó la vez que terminó con Ezio Oliva y lo mucho que sufrió por él. Esto tras intentar aconsejar a una de sus seguidoras en Instagram, quien le pidió ayuda, pues no se puede recuperar de una ruptura desde hace 3 años.

De inmediato, la conductora de TV no dudó en compartirle un pasaje de su vida para dirigirse a ella.

“La verdad es que no soy psicóloga y siento que tal vez no tengo la respuesta correcta. Pero cuando recién empezaba con Ezio (no sabíamos si éramos enamorados o solo amigos con derecho) y nos separamos, no saben cómo sufrí” , contó.

Después de casi un mes, cuenta Karen, decidió ser fuerte y recuperarse, pensando solo en ella.

“Me sequé las lágrimas y fui mi prioridad. Empecé a disfrutar todo lo que tenía alrededor, empecé a disfrutar más de mí. Sin esperar absolutamente nada, me refiero a que, si él regresaba o no” , se puede leer en la publicación de la exmodelo.

KAREN SCHWARZ Y SU CONSEJO A UNA SEGUIDORA

Dicho esto, la presentadora de Latina le pidió que no base sus expectativas en una persona, al contrario, que continúe su vida. Sobre todo, porque ya han pasado 3 años de la ruptura.

“Nunca esperes nada de nadie, tú eres dueña de tu vida y de tus decisiones. Si ya han pasado 3 años, tiene que rehacer tu vida”, dijo.

Karen Schwarz y su consejo a una fan. (Foto: Instagram)

MÁS CONSEJOS Y SU VISITA A UN CLUB NOCTURNO

La exmodelo continuó respondiendo a sus fans. Otra de ellas le escribió: “Me ayudas. Hace poco descubrí que mi pareja fue a un N Club, tenemos una bebé de 5 meses”.

A lo que Karen le recomendó que converse con él, e intente tratar de entender qué es lo que pasó. “Recuerda que antes de enamorarse uno es amigo de su pareja, por ende, no hay nada que no se puede hablar. De repente fue con unos amigos a reírse y a vacinal un rato y no pasó absolutamente nada. Hay muchas posibilidades, hablen”, le escribió.

Además, se atrevió a contar un pasaje de su vida para poner en contexto a la usuaria. “Ezio fue con unos amigos en Miami a un lugar así y luego cuando yo viajé, fuimos a ese lugar y nos vacilamos”, contó la figura de TV, quien también dio ánimos a una madre que se sentían cansadas y agotadas.

“No sientas que están haciendo las cosas mal, al contrario, siéntete orgullosa de cada logro que da tu hij@. Eso es gracias a ti. Y eso de estar agotada, ya somos 2, en verdad somos millones de mamis agotadas, pero repletas de amor”, expresó Karen, adjuntando una foto de ella junto a su bebé dormida.

Como se recuerda, Karen Schwarz y Ezio Oliva tienen dos hijas y son considerados como una de las parejas más estables del medio. A través de sus redes sociales, la dupla no duda en compartir su día a día con sus fans, desde vivencias hasta temas laborales.

Recientemente publicaron la celebración de cumpleaños de una de sus hijas, donde decidieron tirar la casa por la ventana. En otra oportunidad, vimos cómo el cantante no duda en defender a su esposa por supuestamente tener unos kilitos de más. Hecho que para nada incomoda a la conductora de TV.

KAREN SCHWARZ Y LA VEZ QUE EXPUSO A UNA HATER QUE SE BURLÓ DE SU FÍSICO

En el 2021, Karen Schwarz no dudó en exponer a una hater que la insultaba con fuertes calificativos, y que hasta puso íconos de marranos en su mensaje.

“Creo que es importante que no normalicemos lo que nos está pasando como mujeres, al contrario, hablarlo, exponerlo, no porque nos duela, porque a mí me duele cero, pero sí lo que quiero es que ustedes visualicen lo que está pasando y lo que sigue pasando y lo que algunas piensan que duele, no duele”, señaló en esa ocasión, poniendo el pantallazo de la persona que la ofendió.

Schwarz pidió a sus seguidoras que no callen si son víctimas de este tipo de ataques, que no hablen sin ningún tipo de vergüenza.

“Si a ti te pasa lo mismo, háblalo, que no te de vergüenza decir que tienes kilos de más, que acabas de dar a luz, que estás construyendo una familia, que no te importe lo que digan pero expónlo, dilo, coméntalo, porque a veces guardar y decir que ‘no pasa nada’ es a peor a la larga”, sentenció.

