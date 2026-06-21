Melcochita y Monserrat Seminario hacen una tregua por sus hijas, pero él la descoloca con un pedido sobre su entierro

Melcochita y Monserrat Seminario acordaron una tregua por el bienestar de sus hijas tras semanas de conflicto por la pensión alimenticia.

El comediante Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, visitó el hogar de su aún esposa Monserrat Seminario para ver a una de sus hijas tras una operación, y durante el encuentro le pidió que sea ella quien se encargue de su entierro cuando fallezca, con la frase: “Tú eres mi esposa”.

La visita ocurrió en el marco de una tregua que ambos acordaron luego de semanas de enfrentamientos públicos por el incumplimiento de la pensión alimenticia de sus tres hijas menores. Según relató Monserrat Seminario en declaraciones a Trome, el cómico acudió a su domicilio para ver a la niña que acababa de ser operada, y en ese contexto también conversaron sobre los depósitos que él debe realizar para la manutención de las menores.

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“Le advertí que tenga cuidado porque no lo están depositando. Al final, acordamos llevarnos bien por las niñas”, explicó la piurana. Lo que comenzó como una visita familiar terminó con una declaración que tomó por sorpresa a Seminario. Dentro de la casa que ambos compartieron durante su relación, Pablo Villanueva expresó sentirse cómodo y tranquilo en ese entorno.

Luego lanzó la frase que reavivó las especulaciones sobre el estado real de su vínculo: "El día que me muera quiero que me entierre mi esposa“, dijo el cómico delante de sus hijas. Cuando Seminario le preguntó si se refería a su actual pareja, Heidy Amado, de 22 años, el artista fue directo: “No, tú eres mi esposa”.

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En pleno programa, se revela que Heydi Amado, la joven pareja de 22 años de Melcochita, tiene una semana de retraso, desatando la sorpresa de todos. ¿Será que el comediante se convertirá en padre nuevamente a sus 89 años? Instagram Panamericana Televisión

Una tregua que llega tras semanas de conflicto

El acercamiento entre ambos se produce luego de un período marcado por acusaciones públicas. A mediados de junio, Seminario denunció que Villanueva no había depositado dinero en la cuenta bancaria que él mismo propuso abrir para la manutención de sus hijas, y que al acudir al Banco de la Nación encontró la cuenta prácticamente vacía, en un momento en que una de las niñas necesitaba ser operada.

“La salud de mi hija está en peligro, pero el señor no me contesta por ningún lado”, declaró en ese entonces. Villanueva respondió a las acusaciones acompañado de su abogado en ‘América Hoy’, donde explicó que la pensión se entrega mediante consignación judicial —un mecanismo formal que deja constancia legal de cada pago— y que el monto de 1.000 soles mensuales se deposita el día 5 de cada mes.

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Su defensa precisó que Seminario debe acercarse al Poder Judicial para realizar el cobro y no a una ventanilla bancaria. La tregua que ambos alcanzaron durante la visita de Villanueva a la casa familiar apunta a reducir los conflictos públicos en beneficio de las menores. “Somos dos adultos y ahora tratamos de llevarnos bien por nuestras hijas. Ahora me encuentro enfocada en ellas”, señaló Seminario.

La pregunta sobre una reconciliación

La frase del cómico abrió de inmediato la pregunta sobre si Villanueva busca retomar la relación con la madre de sus hijas, con quien estuvo casado civilmente desde 2010 y mantuvo un vínculo de aproximadamente 17 años en total. Seminario fue cauta al responder. “No lo sé. De ser el caso, tendría que pensarlo muy bien y conversarlo con mis hijas, porque han pasado demasiadas cosas entre nosotros. No es fácil hacer borrón y cuenta nueva”, declaró.

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Melcochita responde a Monserrat Seminario sobre la pensión de alimentos, afirmando que debe cobrar en la Fiscalía.

El escenario es complejo: Pablo Villanueva mantiene actualmente una relación con Heidy Amado, joven de 22 años con quien convive. En semanas recientes, el propio cómico anunció en el programa ‘Detrás de Cámaras’ de Panamericana Televisión que Amado presentaba un retraso menstrual, abriendo la posibilidad de que el artista, a poco de cumplir 90 años, se convirtiera en padre por duodécima vez. Los análisis posteriores descartaron el embarazo.

La relación actual de Melcochita con Heidy Amado

Pese al episodio con Seminario, Villanueva había descrito públicamente su relación con Amado como una de las etapas más felices de su vida. “Ella es la que me ha dado felicidad, la que me ha levantado el ánimo. Antes trabajaba al 50%, ahora trabajo al 100%”, declaró a RPP.

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El cómico también destacó los cuidados que su pareja le prodiga en el día a día. “Me alimenta bien. Me hace mi quaker con manzana, mis vitaminas, me atiende muy bien”, agregó.

Por su parte, Amado relató que la relación surgió de forma gradual, a partir de conversaciones relacionadas con la salud y la agenda artística del comediante. “Como en toda relación, primero conoces a la persona, conversas y luego te das cuenta de que te gusta”, señaló.

Seminario, quien se ha negado a firmar el divorcio, no descartó del todo una eventual reconciliación con el padre de sus hijas, aunque dejó en claro que cualquier decisión de ese tipo requeriría tiempo, reflexión y, sobre todo, el acuerdo de las propias menores.

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